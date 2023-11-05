先後發現睪丸癌、腹部腫瘤 4歲華童一年兩度抗癌

在醫院接受治療的Evan。（圖：楊安瑜提供）

南加州 居民楊安瑜和丈夫在過去八個月內，經歷了兒子Evan兩次確診癌症 、經歷化療的過程。這段經歷對楊安瑜來說，「就像走在黑暗中布滿荊棘的路上，前方微弱的光亮是他們唯一的光亮。」

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楊安瑜（Annie）介紹說，今年Evan 3月確診睪丸癌時，才4歲3個月。當時去醫院檢查做完超音波，下午就被醫生留下面談。醫生說，Evan患了睪丸癌，兩天後就必須動手術，否則病情會很快惡化。幸運的是，手術過程很順利。醫生表示，Evan甚至不需要再進行化療，以後每兩個月來醫院複查就可以了。

然而楊安瑜一家人剛剛想要從Evan患癌的事情中喘一口氣，更大的挑戰又接踵而至。

4月的一天，Evan半夜突然哭喊肚子疼，原本以為只是普通的腹痛，沒想到在醫院檢查後，醫生發現他在胃部和腎之間長了網球大小的腫瘤 ，已經向著癌症第四期發展。楊安瑜說，腫瘤每天都在迅速變大，他們正在與時間賽跑。Evan在接下來要進行四輪化療。她說，每天摸著Evan的肚子，都能感覺到他肚子的腫瘤在一天天變大。

如今經過約五個月化療，腫瘤已經消失。如今的Evan，處於觀察期，恢復了以往活蹦亂跳的狀態，逐步走上康復的道路。

講述Evan患癌的兩段經歷，只需寥寥數語。但父母的心酸，講也講不完。那段時間，除了要照顧生病的Evan，楊安瑜和丈夫還要照顧才1歲多、沒斷母乳的妹妹Emma。Evan住院期間案，新冠疫情還未完全結束，醫院管制嚴格，楊安瑜要帶著Emma在醫院過夜，一起照顧Evan。

Evan被查出腹部有腫瘤時，常常不到三、四個小時就喊痛，醫生只能使用兩種止痛劑不停交換。疼痛使Evan更需要媽媽，楊安瑜同一時間照顧兩個年幼的孩子。不過好在Emma雖年紀小小，卻能感知哥哥需要人照顧，總是乖乖地幫著楊安瑜照顧哥哥。

雖然辛苦，楊安瑜說，為了給孩子創造積極的態度，她與丈夫刻意不在孩子面前表現負面情緒。但孩子患病，父母怎能不難過；帶孩子在醫院對抗癌症的過程中，楊安瑜都不敢與丈夫對視，因為害怕夫妻間的眼神交流，能讀懂對方的情緒，令人忍不住想哭泣。

她回憶，最難過的一刻，是當Evan確診癌症走出醫院，兩人帶著已經累得熟睡的孩子進入車內。丈夫默然不語，空氣凝固在最心痛的一刻。