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洛縣阿市6聲槍響驚醒居民 附近小學關閉

記者邵敏／阿罕布拉報導
阿罕布拉市居民小區，10月26日清晨發生槍擊案件。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉市居民小區，10月26日清晨發生槍擊案件。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）的居民小區，10月26日（周四）清晨發生一起槍擊案件。附近居民表示，睡夢中被連續6聲槍響驚醒，一家人非常害怕，趴在地上不敢動。

接手調查此案的洛杉磯縣警察局（LASD）表示，槍擊事件發生在26日清晨5時37分左右，地點位於South Meridian Avenue和West Commonwealth Avenue的交叉路口，槍案涉及一名男子搶劫當地商家，引發警察向劫匪開槍，打傷一人。

本報記者當天上午趕到案發現場，周圍一大片區域、幾條馬路全都拉著警戒線，多輛警車停靠在路口，不少警察仍在現場調查案件。槍案現場緊鄰阿市Emery Park小學，當天校門緊閉，沒有看到任何人出入，受案件調查影響，這所小學已宣布緊急關閉。

住在附近的居民表示，清晨6時不到，他就被窗外的噪音、警車尖銳的呼嘯聲驚醒，然後聽到警察大叫「把手舉起來」。緊接著，居民就聽見連續6聲槍響，他描述當時場景，「槍擊速度非常快，砰砰砰砰，我們因為害怕趕緊趴在房間地上不敢動，等到感覺安全了才站起，看到窗外很多警察都聚集在這裡。」這名居民同時指出，周圍治安平日較好，因為有一所小學，經常有很多孩子在附近跑來跑去，驚魂未定的居民表示，「突然發生這樣的事太瘋狂了。」

案發第一時間，阿市警方曾表示，案發在南弗里蒙特大道（South Fremont Avenue）600號街區，這個地點距離槍案現場不到半哩，有很多商家，很有可能搶劫案就發生在那裡，警匪追逐到達Meridian avenue附近，爆發槍案。不過，警方尚未證實這個過程。

LASD在聲明中表示，嫌犯受傷後被送往醫院，目前傷勢不明。關於警方在什麼樣的情況下對劫匪開槍，當時具體發生什麼細節，以及這名劫匪是否持有致命武器，截止發稿前，當局尚未公佈，案件正在進一步調查中。

槍案現場旁的Emery Park小學緊急宣布26日關閉一天，定於27日（周五）恢復上課。阿罕布拉市學區在聲明中指出，學校關閉的原因，是因為執法部門正在附近積極調查案件，但此案並非發生在校園內。因為槍案發生在華人聚居城市，引起當地華人普遍重視，案發現場附近也是大面積居民區，不少華人居住在這裡，許多華人學生就在這所Emery Park小學就讀。

槍案現場緊鄰阿市Emery Park小學，當天學校宣布緊急關閉。（記者邵敏／攝影...
槍案現場緊鄰阿市Emery Park小學，當天學校宣布緊急關閉。（記者邵敏／攝影）

案件調查期間，La Paloma大道和Orange Grove大道之間的Commonwealth Avenue已關閉，警方敦促民眾避開案發周圍地區，任何知道案件資訊的人請致電323-890-5500聯繫LASD兇殺局，如需匿名提供信息，請致電滅罪熱線800-222-TIPS (8477) ，或訪問lacrimestoppers.org。

26日上午，槍案現場幾條馬路全都拉著警戒線，警察仍在調查案件。（記者邵敏／攝影）
26日上午，槍案現場幾條馬路全都拉著警戒線，警察仍在調查案件。（記者邵敏／攝影）

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