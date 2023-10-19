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洛市中心偷竊增2成 華埠擔憂

記者朱敏梓／洛杉磯報導
洛杉磯市警察局中區新任分局局長Raul Jovel來到中華會館，講解華埠暴力搶案最新進展。（記者朱敏梓/攝影）
洛杉磯市警察局中區新任分局局長Raul Jovel來到中華會館，講解華埠暴力搶案最新進展。（記者朱敏梓/攝影）

依據洛杉磯市警數據統計，市中心商店偷竊事件增加兩成。近日，在洛杉磯華埠地區發生的暴力搶劫案引發了民眾對於當地治安的擔憂，羅省中華會館表示，將會加強與警方合作，促進華埠地區的安全、振興商家。

洛杉磯市警察局（LAPD）中區新任分局局長Raul Jovel，18日特別在中華會館召開上月14日中午華埠北百老匯大街的菸草精品店搶劫打人案最新進展，指出嫌犯桑頓 (Courtland Thornton)是一名慣犯，在洛杉磯和外州涉及多起偷竊及暴力搶劫案件。

回顧當天，嫌犯進入店內企圖從貨櫃後面搶走兩件藝術品，這時Huynh女士試圖阻止，但被嫌犯推倒在地。Huynh站起來再次試圖阻止，隨即遭到該竊賊用拳頭打臉，她倒地血流不止。之後，嫌疑人拿著一箱物品衝出了商店。這一過程被店內的監控記錄了下來，視頻發出後，在網路上引起軒然大波。

影音：Angies Boutique菸草精品店監控；後製：世說新聞

Raul Jovel補充，嫌犯桑頓是一名慣犯，目前已經查明他至少與其他六起類似暴力搶劫事件有關，警方已經向地方檢察官辦公室提出了指控，預計還將有更多罪證和指控。

Raul Jovel表示，與去年相比，中心地區的搶劫案整體減少了12%，但是試圖從商店偷竊物品的事件有所增加，在中心地區增加了20%，搶犯往往使用武器和暴力來竊取當地商家的財產和物品，這給當地社區帶來了巨大的擔憂，還有受害人遭到襲擊。Raul Jovel提醒，當地企業必須採取更多的安全措施，來應對這種情況。

談到華埠地區治安，中華會館資深顧問、洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮說，近年來隨著47號法案的施行，華埠地區的搶劫案增加了不少。此次在華埠暴力搶案事件上，中華會館和警方及時溝通，提供信息，顯示了警民合作的力量。該起事件也讓社區和警局重新建立起了信任，之後將會和警局加強合作，也希望商家在遭遇此類事件後，能夠即時報案，協助警局調查。

想要幫助被毆打受傷老婦Huynh女士的民眾，可登錄GoFundMe平台主頁：https://gofund.me/e6e175ea。

根據店主說法，搶犯搶走了店內兩件價值5000元的限量藝術品。（記者朱敏梓/攝影）
根據店主說法，搶犯搶走了店內兩件價值5000元的限量藝術品。（記者朱敏梓/攝影）
警方公佈嫌犯照片，呼籲公眾協助尋找更多受害人。（記者朱敏梓/攝影）
警方公佈嫌犯照片，呼籲公眾協助尋找更多受害人。（記者朱敏梓/攝影）
被毆打的受傷老婦Huynh女士。（記者朱敏梓/攝影）
被毆打的受傷老婦Huynh女士。（記者朱敏梓/攝影）

華埠 洛杉磯 百老匯

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