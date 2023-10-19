洛市中心偷竊增2成 華埠擔憂

洛杉磯市警察局中區新任分局局長Raul Jovel來到中華會館，講解華埠暴力搶案最新進展。（記者朱敏梓/攝影）

依據洛杉磯 市警數據統計，市中心商店偷竊事件增加兩成。近日，在洛杉磯華埠 地區發生的暴力搶劫案引發了民眾對於當地治安的擔憂，羅省中華會館表示，將會加強與警方合作，促進華埠地區的安全、振興商家。

洛杉磯市警察局（LAPD）中區新任分局局長Raul Jovel，18日特別在中華會館召開上月14日中午華埠北百老匯 大街的菸草精品店搶劫打人案最新進展，指出嫌犯桑頓 (Courtland Thornton)是一名慣犯，在洛杉磯和外州涉及多起偷竊及暴力搶劫案件。

回顧當天，嫌犯進入店內企圖從貨櫃後面搶走兩件藝術品，這時Huynh女士試圖阻止，但被嫌犯推倒在地。Huynh站起來再次試圖阻止，隨即遭到該竊賊用拳頭打臉，她倒地血流不止。之後，嫌疑人拿著一箱物品衝出了商店。這一過程被店內的監控記錄了下來，視頻發出後，在網路上引起軒然大波。

影音：Angies Boutique菸草精品店監控；後製：世說新聞

Raul Jovel補充，嫌犯桑頓是一名慣犯，目前已經查明他至少與其他六起類似暴力搶劫事件有關，警方已經向地方檢察官辦公室提出了指控，預計還將有更多罪證和指控。

Raul Jovel表示，與去年相比，中心地區的搶劫案整體減少了12%，但是試圖從商店偷竊物品的事件有所增加，在中心地區增加了20%，搶犯往往使用武器和暴力來竊取當地商家的財產和物品，這給當地社區帶來了巨大的擔憂，還有受害人遭到襲擊。Raul Jovel提醒，當地企業必須採取更多的安全措施，來應對這種情況。

談到華埠地區治安，中華會館資深顧問、洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮說，近年來隨著47號法案的施行，華埠地區的搶劫案增加了不少。此次在華埠暴力搶案事件上，中華會館和警方及時溝通，提供信息，顯示了警民合作的力量。該起事件也讓社區和警局重新建立起了信任，之後將會和警局加強合作，也希望商家在遭遇此類事件後，能夠即時報案，協助警局調查。