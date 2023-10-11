偷摘私宅前院水果 翻找他人垃圾桶 涉竊盜

南加州律師鄧洪表示，到別人家院子摘水果屬於盜竊罪。若被抓，將被立案偵查。（圖：鄧洪律師事務所提供）

走在居民區大街上，常常看到別人家院子果樹或蔬菜 冒出來，面對這些漂亮的蔬果，有些人遠觀欣賞，有些人卻動起歪腦筋。事實上，華人 未經同意，偷偷摘別人家果子和蔬菜的案例很多。他們或許是不懂美國法律，或是心存不被發現的僥倖，殊不知這早已構成盜竊罪。

律師鄧洪表示，到別人家偷水果、蔬菜的案例有很多。他的律師事務所曾代表過一個類似案例，有一家華人，爸爸帶著兒子到別人家摘果子被逮捕。鄧洪說，這種行為涉嫌盜竊，罪行可輕可重，由法官定奪。不過一旦被定罪，會留下犯罪紀錄，影響未來綠卡 、或是營業執照的申請，可謂是影響深遠。鄧洪說，當事人爸爸的這種行為，也給小孩子造成不良影響，真的不可取。

除他人住宅範圍內的果子不能隨意採摘，別人家果子樹長到牆外，也不可以摘。鄧洪表示，許多西裔喜歡種枇杷樹，但他們不喜歡吃，果子長在樹上，很容易引起人注意。部分華人看到後，就順手摘枇杷，這種行為很常見，殊不知已觸法。此外，有些華人喜歡到垃圾箱翻撿塑料瓶、紙箱賣，一天能掙40至50元，但若到別人家的垃圾桶翻找，也算盜竊。再比如，公園等公共場所的花、果樹，屬於公共財產，同樣不得隨意摘取。

鄧洪介紹，這些偷摘水果的民眾，其實很多都是知法犯法，他們抱有不被發現的僥倖心理，在四下無人時偷摘。鄧洪建議，若是享受摘水果的快樂，可以去專門摘水果的農場，可以暢意採摘，千萬不要以身犯險。若偷摘別人家水果被發現，屋主報案後，警方一定會著手調查。