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保險政策納入氣候因素 影響購屋地點選擇

記者啟鉻／洛杉磯報導
設定房屋保費考量氣候變化因素，華人業者擔心保費上漲。（取材自加州住房社區發展廳臉書）
設定房屋保費考量氣候變化因素，華人業者擔心保費上漲。（取材自加州住房社區發展廳臉書）

加州保險政策可能發生大變革，擬允許保險公司在設定保費時，考量氣候變化因素。華人保險業者認為，此舉將致保費上漲，加重消費者財務負擔。地產界人士研判，此舉可能會影響部分購房者的買房地點選擇。

保險費用支出增加，對個人、家庭和社會都將產生影響。比如可負擔住房問題、財務壓力、無法購買必要保險、企業成本上升，以及影響社會經濟等。

資深保險業者張念庭表示，南加一些城市地勢高的社區，房價通常也高。例如比佛利山、好萊塢岡等地。有海景的社區，例如馬里布（Malibu），在未來氣候可能劇變的情況下，火災或遭受颶風威脅的風險上升。住家環境是否植被茂密，容易引發火災，都是保險公司會考量的危險因素，未來保費也會相應調整。許多消費者在購買住宅時，主要考量學區、交通、生活環境及設施，可能受保費變動的影響會少。不過張念庭強調，部分人用全現金買房，沒有銀行房貸，就認為不必購買所需保險，這是錯誤的觀念。

資深保險業者張國興指出，保費調漲將導致消費者支出增加，財務壓力增大。同時公司人工成本上升，市場商品物價也會繼續上漲，進而影響整體經濟。調漲保費，會影響民眾購房意願。因為可能會出現買得起房，養不起房的現象，迫使更多人離開加州。

地產經紀袁立功認為，即使加州保險政策改變，但購房者喜歡購買海景房，還是會去購買。但由於靠近海岸的住宅，有可能受自然災害，如颶風、海嘯等，部分喜歡海景房的消費者會做出妥協，考慮購買距離海岸稍遠，位於高地的住宅。

地產經紀吳程遠認為，雖然有些地方曾受突發自然災害威脅，如洪水、泥石流等。例如內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）、科洛那市（Corona）曾發生類似事故，但沒有影響部分居民去這些地方購買住宅意願。因為這些事故並不是經常發生，屬於偶發。購買房地產時，買家也會獲得相應資料，了解該地可能發生的危險天災。保險公司會根據地點的危險不同，提供不同保費。對於一些極端災害，如果直接威脅居民生命安全，當地政府會採取措施避免有居民繼續在當地生活。

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