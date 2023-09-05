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哈岡驚傳弒父案 男子拒捕遭警擊斃

洛杉磯訊
警方在命案住宅前架起帳篷，支援現場調查。（記者張庭瑜／攝影）
警方在命案住宅前架起帳篷，支援現場調查。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣華人社區哈仙達岡（Hacienda Heights）9月4日（周一）上午發生一起命案，一名男子涉嫌刺死了自己父親。警察抵達現場後，該嫌犯拒捕對峙，最終在住宅前遭警擊斃。目前尚未公布該嫌犯和其父親的身分和年齡。

洛縣警方表示，此案發生於4日清晨約5時30分。警員接到報案後立即趕到位於Dawn Haven和Birch Log Way交界處附近的案發現場。根據房地產登記網的資料，該住宅戶主應為年約80歲的白人。

據知情人士透露，在住宅居民撥打911報案後，警方立即趕到現場，與嫌犯對峙了一段時間。最終，雙方在住宅前院爆發了激烈的槍戰，嫌犯在交火過程中被擊斃。目前有關嫌犯和他父親的身分、年齡等細節，警方仍未對外公布。截至4日下午3時，警察仍在現場駐守，進行現場搜證和調查工作。

當地居民對這一事件感到震驚。其中，華人居民趙托馬斯（Thomas Chao，譯音）表示，他在該地居住了近40年，社區一直都保持平靜，很少發生類似的問題。

另外，三位華裔青少年也表示，這個社區一向很安全，他們經常走路到附近找朋友玩耍、慢跑，以前從未聽說過類似的案件發生。另一位韓裔居民李小姐則表示，她雖對此案不太了解，但這個社區相對來說還比較安全。她從新聞中才得知命案發生，感到十分震驚。幾位住在案發現場附近的居民也帶著孩子出來觀看，關切命案調查的進展。

命案發生後，警察趕到現場進行搜證和調查。（abc7截圖）
命案發生後，警察趕到現場進行搜證和調查。（abc7截圖）

華人 韓裔 洛縣

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