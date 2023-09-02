醫院逐漸鬆綁口罩令 華醫籲仍要戴

西達賽奈醫學中心醫師林永健表示，新冠病毒從未消失，不能放鬆警惕。（圖：林永健提供）

加州政府在4月初取消對醫療機構的口罩 強制令後，多數醫院仍保留疫情 期間嚴格的口罩佩戴政策。但最近，南加部分醫院開始逐漸鬆綁口罩令。不過華醫仍提醒，新冠從未離開，應保持警惕做好防護。

洛杉磯頂級醫療機構西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）日前發出通知，自9月1日起，除急診中心外（包括內部和等候區），西達賽奈醫院不再要求病人和訪客佩戴口罩。但接診的醫護人員，仍須戴口罩。

院方在通知郵件中表示，雖然院內的口罩令有放鬆，但醫院還是強烈建議病人和訪客戴好口罩。鑒於流感季臨近，加上新冠變種病毒仍未離開，佩戴口罩和勤洗手，依然是遠離病毒的最有效的方式。

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健表示，除放鬆口罩令外，醫院對核酸檢測 的要求已放寬。門診病人無需檢測，需要入院手術的病人，也只有在出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀時，才會被要求檢測。不過，醫院對員工的政策仍維持不變，如果檢測出陽性，須在家隔離10天才被允許回醫院上班。

身為一線醫護，新冠疫情三年多以來，林永健從未感染。他表示，戴口罩是預防新冠感染最好的方法，他一直堅持佩戴N95口罩，不僅可以預防新冠病毒，還可以隔絕流感等呼吸道感染。

林永健表示，新冠病毒尚未消失，對新冠病毒的長期影響仍未完全了解，大家應盡量避免被感染，沒必要挑戰新冠病毒的威力。他說：「最近我有幾個朋友出現第二或第三次感染，症狀都非常挺嚴重，並不是所謂的『二次或三次感染時症狀就輕很多』的情況。」

他特別強調，65歲以上的長者，或是存在基礎病的患者，應第一時間接種最新版本的新冠疫苗，因為新冠病毒的重病和死亡率與年齡和基礎病密切相關。