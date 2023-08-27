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核桃高中華裔家長會提案 捐錢學生吃飯免排隊 引爭議

記者楊青／核桃市報導
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起一項有條件捐款行動，「家長捐款1000元以上，他們的孩子在校用餐可以免排隊」，遭到部分社區人士強烈反彈，引發爭議。

核桃谷聯合學區兩周前開始2023年秋季學期。核桃高中華裔家長會（核桃高中CAPA）在秋季學期開學前向學生家長發出一份傳單，列出了向學校捐款的七項內容，捐款從50元起至1500元或以上分爲七個級別。

其中「鑽石野馬」和「翡翠野馬」兩種等級捐款分別為1500元或以上，以及1000元至1499元。該兩級捐款的獎勵為，發給學生免排隊午餐通行證，校長帶家長體驗一日校長，上學校年鑒捐獻榜，另外還可以任選四項禮物。「鑽石野馬」還多加一項與校長共進豪華午宴（學生或家長）。

其中捐款學生就餐免排隊一項，引起社區部分人士反彈。持反對意見的家長和社區人士表示，此一做法不但影響了學生就餐長期以來的正常秩序，更會在學生中產生不良影響，有錢可以買方便的風氣不應在校園中成長。

核桃市市議員伍立倫表示，他的三個孩子都在核桃學區長大，無論是學校還是職場，都提倡禁止霸凌行爲。他認為，學校和職場之所以產生霸凌，最大的原因是有特權，某些人獲得特別優待而另一些人沒有，兩者之間的長期落差會形成霸凌的土壤。

高中作為基礎教育的基地，不應該允許家長以捐款的方式為孩子獲取高於其他人的方便和好處，比如吃飯可以不排隊，停車位可以靠近校園門口等等。他指出，如此發展，是不是有錢捐助學校的孩子功課不好也可以得A？伍立倫認為，教育階級化和生存階級化，都是有違美國平等自由的精神，也違背了很多人移民美國的初衷。

部分社區人士則表示，此次核桃高中的捐款與就餐免排隊風波，與核桃高中最近出現兩個華裔家長會有關。

提此案的核桃高中華裔家長會表示，倡議家長為學校捐款並非核桃高中獨有，南加州華人和亞裔聚居的多個學區，都有向學校捐款的傳統，而且數目比核桃高中高得多。家長會指出，倡議捐款的原因，是通常愈富裕的學區獲得加州教育廳的補助愈少，導致學區和學校常常經費不足，一些教學項目發展受阻。

核桃高中家長會解釋說明，高中學生數千人，每天午餐分為10條線，初步構想是允許其中的一條線提供免排隊服務，而且估計獲得免排隊證的學生並不多，不會影響到其他學生吃飯。

核桃市社團Walnut Buzz近日發傳單指出，核桃高中華裔家長會的公告並沒有得到核桃高中的認可，該公告是暑期的註冊表，但沒有得到學校的同意。社團強調核桃高中不會提供學生午餐免排隊卡。

核桃聯合學區華裔教委佟儀26日表示暫時不便回答記者的問題，另核桃高中也不回應此事。但核桃學區下周一將對相關問題統一回答。

核桃 學區 華裔

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