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蒙市嘉惠爾醫院護士罷工10日 抗議人手不足工作環境差

記者趙健／蒙特利公園市報導
惠爾醫院醫療中心的護士18日發動罷工，百名護士走上街頭表達他們對工作環境的不滿。（記者趙健/攝影）
惠爾醫院醫療中心的護士18日發動罷工，百名護士走上街頭表達他們對工作環境的不滿。（記者趙健/攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）的護士自18日起罷工10日，百名護士走上街頭表達對工作環境的不滿，以及抗議院方和工會談判態度消極。 該院的華裔護士和華裔病人的占比較高，因此罷工引起關注。

自早晨7時起，嘉惠爾醫院門口聚集了大批護士，他們高舉標語牌大聲疾呼——「安全的人員安排拯救生命」、「我是護士，不是沙袋」、「當醫院無視法律時，是病人在承受風險」、「尊重護士」、「患者安全第一」。

該院約350名護士由SEIU 121RN工會代表，罷工時間將從18日持續至27日，每日自上午7時至12時進行。工會執行總監Rosanna Mendez指出，醫院在人員安排、安保措施和醫療設備更新方面存在嚴重問題。由於這些問題長期存在，導致該院的人員流動率非常高，護士的平均工作經驗在五年以下。

罷工時間將從18日持續至27日。（記者趙健/攝影）
罷工時間將從18日持續至27日。（記者趙健/攝影）

除薪資外，院方還需要解決很多重要的問題才能留住有經驗的護士。「沒有護士願意在一個會影響自身工作和病人安全的環境裡工作。如果這些問題得不到解決，人員問題就得不到改善。」

護士代表Kathy Nicolas表示，在人手不足、設備短缺的情況下，他們無法確保病人獲得有質量的護理。有些設備甚至比自己的年齡還老，根本無法滿足護理需求。

另一位護士代表Maria Elena Diaz說，雖然不希望走到罷工這一步，但護士們長期以來承受的不公平待遇讓他們不得不採取行動。身為新生兒監護病房的護士，她表示目前醫院的新生兒已被轉至其他醫院，其他病人也在陸續辦理出院。同時，醫院也已安排別家醫院護士支援，以確保醫院病人的治療和康復不受罷工影響。

參與現場罷工的護士們表示，醫院在留住經驗豐富的護士和護士培訓方面存在嚴重問題，加上年久失修的設備，對護士平時的工作造成了很大影響，對病人來說更是危險。之前疫情期間特殊時期還能理解，但現在疫情結束了，為什麼這些工作還沒有做好。

國會議員趙美心、蒙市副市長黃泰平、聖費南度谷（San Fernando Valley）工會領袖等，也趕赴現場支持並發表講話。嘉惠爾醫院由AHMC Healthcare Inc.所有，該公司在加州經營九家醫療機構，其中五家位於洛杉磯地區。

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罷工 疫情 洛杉磯

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