嘉惠爾醫院反駁指控：工會拒絕3年21％薪資調幅

嘉惠爾醫院稱工會拒絕了三年內總計近21％薪資漲幅的提議。（記者趙健/攝影）

洛縣 嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）針對18日展開的護士罷工 運動指出，否認一些罷工成員的說法，該院強調與工會的談判從今年1月就開始，尤其工會拒絕了院方提出三年內總計近21％的薪資漲幅。

院方聲明說，對SEIU 121RN工會採取這種不必要且長期的罷工行動感到失望，這是一種不負責任的行為，意圖損害醫院，阻止醫院為多元社區的迫切需求的醫療提供服務。院方已經聘請了合格的代班護士，以確保在接下來的10天內，每一位進入醫院門口的患者都能獲得安全、優質的護理。

該院強調，從1月開始與工會進行談判，並在大多數未解決的合同問題上達成協議。已經提供了具體且有競爭力的提議，以解決餘下的問題。

該院指出，與工會所聲稱相反：在洛縣嘉惠爾醫院，沒有護士會被指派去照顧那些他們不具備能力照顧的患者。全國範圍內的護士短缺幾乎影響到每家醫院，包括嘉惠爾醫院醫療中心。目前院方正通過提供豐厚的報名獎金和舉辦多次招聘會等方式，在招聘護理人員方面已取得進展。

醫院強調，工會發動此次罷工的真正原因言不符實，歸根結底是關於金錢。工會拒絕了院方提出的三年內總計近21％的薪資漲幅。該院認為這在本地是具有競爭力的薪資水平。這一加薪提議將使院方全職護士的平均年薪從約10萬2700美元增加至約12萬5500美元，並將持續三年。此外，這還不包括院方在當前合同中提供的覆蓋員工及其配偶和家人的免費健康計劃的選項，該院已同意在新合同中繼續維持。