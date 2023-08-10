LAX旅客上半年增16% 國際線超旺

LAX國際客運量大幅增長47%，而國內客運量僅增長7%。（記者趙健/攝影）

疫後旅遊出國爆發，依據機場管理局數據顯示，今年上半年，LAX上半年旅客數量為3570萬人次，比去年增長 16%。其中，國際客運量大幅增長47%，而國內客運量僅增長7%，兩者之間存在明顯差異。

而為洛杉磯提供服務的洛杉磯國際機場 （LAX）、聖伯納汀諾縣安大略國際機場（ONT）、長堤 機場（LGB）和好萊塢布班克機場（BUR）的旅客數量為4320萬人次，比去年同期增長近15%，但較2019年同期仍下降了14%。

與去年相比，今年前六個月所有四個機場的旅客人數均有所增長。觀察四個機場的旅客量持續增長，其中國際旅客量增幅最大；但自疫情 初期開始的航空貨運熱潮在今年上半年逐漸消退，貨運量與疫情前持平。

6月份，洛杉磯國際機場的國際客流量增長超過200萬名，這是自2020年初疫情爆發以來的最高水平。但受國內客運量增長放緩影響，洛杉磯國際機場今年前六個月的客運量仍比2019年疫情前的水平低 17%。

與去年相比，長堤機場今年上半年的旅客增長率14%位居第二。主要是由總部位於德州達拉斯的西南航空公司推動，作為該機場的主要航空公司，西南航空今年上半年增加了航班數量。

內陸聖伯納汀諾縣的安大略國際機場今年上半年的乘客量比去年增加了12%，接近300萬人次。與2019年同期相比，旅客量增長了15%。

而好萊塢布班克機場是今年上半年增長最弱的機場，其280萬名旅客數量僅比去年增長約3%，比2019年疫情前的上半年下降了2%。

貨運方面，今年前六個月，四個機場的航空貨運量為154萬噸，較去年同期下降近18%，與 2019 年上半年疫情爆發前的153萬噸總量基本持平。在經歷了2020年年中至去年年中的兩年的繁榮期後，貨運增長趨勢似乎已經結束。不過，洛杉磯地區的機場仍在推進其貨運設施現代化和擴建的計劃。