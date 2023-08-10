我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

LAX旅客上半年增16% 國際線超旺

記者趙健／洛杉磯市報導
LAX國際客運量大幅增長47%，而國內客運量僅增長7%。（記者趙健/攝影）
LAX國際客運量大幅增長47%，而國內客運量僅增長7%。（記者趙健/攝影）

疫後旅遊出國爆發，依據機場管理局數據顯示，今年上半年，LAX上半年旅客數量為3570萬人次，比去年增長 16%。其中，國際客運量大幅增長47%，而國內客運量僅增長7%，兩者之間存在明顯差異。

而為洛杉磯提供服務的洛杉磯國際機場（LAX）、聖伯納汀諾縣安大略國際機場（ONT）、長堤機場（LGB）和好萊塢布班克機場（BUR）的旅客數量為4320萬人次，比去年同期增長近15%，但較2019年同期仍下降了14%。

與去年相比，今年前六個月所有四個機場的旅客人數均有所增長。觀察四個機場的旅客量持續增長，其中國際旅客量增幅最大；但自疫情初期開始的航空貨運熱潮在今年上半年逐漸消退，貨運量與疫情前持平。

6月份，洛杉磯國際機場的國際客流量增長超過200萬名，這是自2020年初疫情爆發以來的最高水平。但受國內客運量增長放緩影響，洛杉磯國際機場今年前六個月的客運量仍比2019年疫情前的水平低 17%。

與去年相比，長堤機場今年上半年的旅客增長率14%位居第二。主要是由總部位於德州達拉斯的西南航空公司推動，作為該機場的主要航空公司，西南航空今年上半年增加了航班數量。

內陸聖伯納汀諾縣的安大略國際機場今年上半年的乘客量比去年增加了12%，接近300萬人次。與2019年同期相比，旅客量增長了15%。

而好萊塢布班克機場是今年上半年增長最弱的機場，其280萬名旅客數量僅比去年增長約3%，比2019年疫情前的上半年下降了2%。

貨運方面，今年前六個月，四個機場的航空貨運量為154萬噸，較去年同期下降近18%，與 2019 年上半年疫情爆發前的153萬噸總量基本持平。在經歷了2020年年中至去年年中的兩年的繁榮期後，貨運增長趨勢似乎已經結束。不過，洛杉磯地區的機場仍在推進其貨運設施現代化和擴建的計劃。

洛杉磯國際機場 疫情 長堤

上一則

Uber安全升級 推App錄音功能

下一則

洛縣委提議：大型酒店、主題樂園時薪提高至25元

延伸閱讀

彰化銀行洛杉磯分行喬遷 董事長凌忠嫄赴美剪綵

彰化銀行洛杉磯分行喬遷 董事長凌忠嫄赴美剪綵
LAX交通難測 導航估40分鐘實開2小時 華人險誤機

LAX交通難測 導航估40分鐘實開2小時 華人險誤機
屏東推墾丁空中觀光 新型9人座飛機下月首航

屏東推墾丁空中觀光 新型9人座飛機下月首航
洛杉磯世界機場學徒計畫結業 聯邦補助百萬

洛杉磯世界機場學徒計畫結業 聯邦補助百萬
聖伯納汀諾縣沙漠36年前發現的遺體 身分確認

聖伯納汀諾縣沙漠36年前發現的遺體 身分確認
不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日

不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日

熱門新聞

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品