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中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

中國查扣嚴 華人快遞業疫後關門多

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加華人快遞業舉步維艱，部分業者關門歇業。（記者啟鉻／攝影 ）
南加華人快遞業舉步維艱，部分業者關門歇業。（記者啟鉻／攝影 ）

南加華人快遞業經歷十餘年發展後現狀堪憂。原先遍地開花的華人快遞業，在疫情之後業績大減，有的業者難以為繼、關門大吉。業內人士表示，中國海關方面查扣嚴苛，有的寄送中國郵件數個月都沒有到，寄件者將怒氣發洩到華人快遞，還有人在郵件中夾帶大麻被中國海關查扣，華人快遞受牽連。

一位聖谷東區居民藺先生近日致電本報，稱在聖蓋博谷東區一家華人快遞公司寄往中國親屬的郵包，自2023年初寄出到了7月中旬還未送達。到這家快遞公司詢問，工作人員就說一直等，從來都沒有解決辦法，已經等了五個多月了。藺先生說，聽說其他一些華人快遞公司也有類似問題，認為現在這些快遞公司很不靠譜，以後寄東西再也不用華人快遞了。

記者在採訪華人快遞公司時，工作人員Alex表示，責任不在快遞公司，而是中國海關。現在中國海關查扣非常嚴格，本來郵包十天左右就可到達中國收件人，現在可能要耗時數月。一些顧客因為郵件遲遲未到就來責問工作人員，並說快遞公司不負責任。如此，也損害了快遞公司信譽。現在公司業務較比疫情前少了至少六成。而中國海關收費增多，快遞公司收費也要調漲，但利潤沒有增加。現在多數華人快遞都在勉強維持，有不少已經關門。

蒙市丁胖子廣場附近一家華人快遞公司業者呂先生表示，中國海關方面處罰花樣翻新。一位居民寄送一些生活用品給中國親人，本來有一定數額的免費額度。但海關檢查人員卻要將這些郵件按照從從歐洲寄發收費，令人匪夷所思。呂先生認為，中國海關變著方式收費，可能是真的缺錢了。所以就會有各類郵件滯留在海關，數個月甚至更長時間都無法到達。華人快遞業者無可奈何。

此外，一些華人快遞公司劣質經營，也讓華人快遞沒了形象。律師劉龍珠表示，他近年處理過的有關華人快遞公司詐欺案件中，有的寄件者寄送中國的蘋果手機、名牌服裝遭掉包，還有的業者利用郵寄低價吸引客人，然後將顧客郵件捲走跑路。

一位不具名的業者表示，本來華人快遞業的興起就是滿足華人社區需要。可是從十年前該行業開始經營起步沒幾年，就出現不良業者，採取壓價競爭，卻不注重服務質量。由於主流郵件價格貴很多，因此華人快遞便宜的價格確實很吸引人。但由於中國海關方面對這些郵件管理愈來愈細化和嚴格，有的華人寄送郵件中甚至夾帶違禁品，導致查扣，或造成延遲送件甚至丟失郵件的情況不斷發生。為了留住客人，業者就編造各種理由。但類似事件時常發生，最終將整個華人快遞業生路斷送。

東北總商會會長路霞表示，她移民美國後，也曾利用華人快遞公司寄送中國親友郵包，感覺很方便快捷。在商會中也有一些成員從事快遞業。但近年這些成員陸續都不做了，轉換經營其它業務。路霞認為，華人快遞公司的出現是提供華人服務，但任何行業都是良莠不齊，華人快遞業也不例外。

華人快遞業的業務量有的下降了至少六成。（記者啟鉻／攝影）
華人快遞業的業務量有的下降了至少六成。（記者啟鉻／攝影）

華人 疫情 大麻

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