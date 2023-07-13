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加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

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加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

編譯陳盈霖／綜合外電報導
該網站可查詢到住家附近最近的避暑中心，圖為洛杉磯縣的避暑中心。（圖取自該網站）
該網站可查詢到住家附近最近的避暑中心，圖為洛杉磯縣的避暑中心。（圖取自該網站）

NBC電視台報導，加州12日啟動「加州酷熱準備」（Heat Ready CA）運動，旨在幫助保護社區免受熱浪和頻繁的極端高溫影響。該活動網站目前有英語、西語版本，預計很快會有包括中文等十種亞洲語言版本。

這項運動是州長紐森（Gavin Newsom）極端高溫行動計畫一部分，主要是提供資源，替弱勢個人與家庭成員找到最近的避暑中心，幫助他們識別與高溫相關疾病的警告信號，它還將成為熱敏感群體提供評估風險的工具。

根據州長紐森（Gavin Newsom）聲明，該運動是全美首批針對極端高溫問題展開的推廣教育活動之一，是一項為期兩年、耗資2000萬元計畫，重點關注高風險群體，包括65歲以上族群、工人、無家可歸、罹患慢性疾病或懷孕者。

加州本周迎來高溫熱浪。（NBC）
加州本周迎來高溫熱浪。（NBC）

與其他西南部各州一樣，加州預計12日後至15日，歷經史上最嚴重的熱浪之一，南加州部分地區高溫將達100度至112度，死亡谷（Death Valley）高溫在本周末恐達125度至130度。該州南半部已開始實施高溫監測和警告，北部地區也可能發布額外的監測、警告與建議。

「加州酷熱準備」（Heat Ready CA）運動，預計很快會有包括中文等十種亞...
「加州酷熱準備」（Heat Ready CA）運動，預計很快會有包括中文等十種亞洲語言版本。（取自該網頁截圖）

加州衛生及公共服務廳長加利（Mark Ghaly）表示，脫水、中暑等與高溫相關疾病及呼吸系統問題，都是極端高溫潛在危險影響之一。加州人可通過一些簡單提示，保護自己與他人。他建議炎熱的天氣下，民眾保持涼爽、多攝取水分、相互照顧。

這項運動將採用文化影響方式，包括廣告、社交媒體參與等，超過100個社區組織將以30多種語言，在加州各縣進行推廣。該網站網頁為https://heatreadyca.com/。

加州12日啟動「加州酷熱準備」（Heat Ready CA）運動，旨在幫助保護社...
加州12日啟動「加州酷熱準備」（Heat Ready CA）運動，旨在幫助保護社區免受熱浪和頻繁的極端高溫影響。（NBC）

高溫 加州 紐森

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