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下月起房租漲10% 洛杉磯華埠租客抗議

記者王若然／洛杉磯報導
集會結束後，租戶群體開始遊行。（記者王若然／攝影）
集會結束後，租戶群體開始遊行。（記者王若然／攝影）

洛杉磯華埠八個租戶聯盟8日在國泰老人公寓前舉辦集會遊行，訴說漲租將給租戶帶來的巨大生存壓力，並控斥某些房東對租戶的惡劣居住環境不管不問。這些受影響的租戶中，亞裔長者占大多數。

隨著疫情期間禁止驅趕租客以及限制漲租法到期，自8月1日起，加州房東被允許最高漲租10%。不過這對於許多洛杉磯華埠低收入租戶來說，將是一筆巨大的負擔。

華埠受漲租衝擊較大的租戶地區，包括Yale Terrace，920 Everett， Bartlett以及Grand Plaza，共計約550戶。當天抗議活動的主辦單位之一、華埠公平發展會（CCED）負責人張景雄說，如果一戶有兩名租客，意味著至少1000人受此次漲租的影響。

他說，一次漲租10%可能對租戶影響不大，但他們擔心往後每年都漲租10%，會讓他們無法負擔。除了以上幾個社區，山景園（Hillside Villa）因在2022年可負擔用房契約到期，房東要求上漲300%的租金，引發租戶們的抗議。

除了限制漲租，華埠租戶還要求取消在疫情期間的房租欠款。根據CCED，華埠租戶目前面臨150萬元的租金欠款，其中包括山景園漲租300%後，該社區租戶欠下的100萬租金。目前山景園租戶以及920 Everett租戶均收到了驅逐通知。

920 Everett華裔租戶Khinn在當天的集會上說，2020年至今一直被房東騷擾，房東指使人在房子外面塗鴉，拒絕修理空調，停掉收垃圾服務，直至本月收到了驅逐通知。

根據CCED，華埠百老匯路651號的居民中多數為老人。今年1月，該處公寓遭遇火災，燒毀其中一間房。如今該處公寓仍未進行妥善修復，火災鄰居住戶屋頂部分裸露，不僅經歷了暴雨，還將經歷新一輪高溫。

在洛杉磯華埠，有90%的居民為租戶、老年人以及移民。其中很多老人都是靠領政府救濟（如Supplemental Security Income）生活，每月單人收入約為1100元，夫妻二人則有1600元。而如今在華埠新建的公寓樓中，一室一廳的住房月租近3000元。不過對於抗議，房東至今未現身回應訴求。

負責華埠的洛杉磯市第一區市議員Eunisses Hernandez現身當天的集會。她對租戶的擔憂表示理解。她說，房租升高可能會導致更多的人變成無家可歸者，她將會與租戶一起想辦法解決租房問題。集會結束後，租戶聯盟及人群沿著華埠百老匯大街遊行一哩，向社會發出聲音，展現租戶團結。

負責華埠的洛杉磯市第一區市議員Eunisses Hernandez現身當天的集會...
負責華埠的洛杉磯市第一區市議員Eunisses Hernandez現身當天的集會。（記者王若然／攝影）

華埠 房東 洛杉磯

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