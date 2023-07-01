遊民中心爭議 蘇麗絲：反對者威脅騷擾我的員工

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 。（Hilda Solis官方網站）

過去50天中持續沸沸揚揚的哈仙達岡民眾抗議洛杉磯 縣政府草率將當地旅館變成永久性遊民 中心行動，洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）首次回應抗議民眾，她說：「我們本以為這是解決居民困擾的建設性對話，結果卻變成了一場大喊大叫的比賽，反對者和抗議者威脅和騷擾我的員工」。

哈岡遊民中心隨著建設計畫啟動進入倒數計時而繼續升溫。反對洛縣政府將哈岡Motel 6改建成永久性遊民中心的居民抗議行動在本周達到高潮。昨日記者至截稿前聯繫不上哈岡華人協會會長方孝偉對蘇麗絲的說法回應。不過方孝偉日前不斷表達社區安全、學校安全、遊民安置項目與60號公路太近等主要訴求遭到縣府忽視。

面對由哈岡華人協會等組織牽頭並聯合多族裔前往南艾爾蒙地辦公室和平抗議的人群，蘇麗絲首次在社交媒體上發表聲明表示，她的辦公室5月舉辦了一個市政公聽會議，進一步向社區成員介紹在哈岡Motel 6的住房鑰匙（Homekey）項目。市政會議不是這開發項目的法律要求，因為住房鑰匙項目的地方土地自由使用和許可要求都得到了豁免，但無論如何，她都想聽聽社區的意見，以便大家攜手合作。

蘇麗絲指出，她本以為這是一次建設性的對話，旨在解決居民的困擾，結果卻變成了一場大喊大叫的比賽，反對者和抗議者威脅和騷擾她的員工。她說，任何公務員都不應該受到冒犯性的語言和行為。儘管存在不文明的行為，仍致力於以周到和建設性的方式與居民接觸。爲此，她將繼續與對和平討論感興趣的居民會面，並歡迎一對一的機會與居民進行交流。

蘇麗絲在本周最新的大洛杉磯地區2023年無家可歸者人數劇增9%的報告公布後，發表另一份聲明表示，雖然她對洛縣遊民增加感到失望，但並不感到驚訝，現在是更好地支持那些在大街上流浪以及面臨無家可歸風險的人群的時候了。

蘇麗絲的聲明還說，在她管轄的洛縣第一區遊民人數有所增加，其中聖蓋博谷增加了7.5%，「擺脫這場危機的唯一出路是建造更多各類住房，並擴大對所有洛杉磯縣居民的租戶保護」。她的轄區有五個Homekey項目，包括艾爾蒙地、波莫那、蒙地貝婁、鮑德溫公園和哈岡。