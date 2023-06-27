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洛市豪宅Casa Encantada掛牌2.5億 將創全美新高

洛杉磯訊
Casa Encantada曾兩次創下美國私人住宅的最高售價紀錄。（取材自Realtor.com）
Casa Encantada曾兩次創下美國私人住宅的最高售價紀錄。（取材自Realtor.com）

華爾街日報日前報導，一座位於洛杉磯市的貝萊爾（Bel Air）社區的豪宅正在出售，掛牌價高達2億5000萬元，一旦成交可能成為美國最昂貴的私人住宅。其實，這棟豪宅2023年掛牌上市前，已兩度創下美國私人住宅的最高售價紀錄。

地產公開信息顯示，這座富麗堂皇的莊園於2000年以9400萬元的價格出售給現任屋主、銀行家加里溫尼克 （Gary Winnick）和凱倫（Karen Winnick）。在此之前，都樂食品（Dole Food）前任擁有者大衛默多克（David Murdock）於1980年以1240萬元收購這座莊園。這兩筆交易都創下美國私人住宅最高售價的紀錄。大衛默多克購入前，莊園由酒店大亨康拉德希爾頓（Conrad Hilton）擁有，他在1950年以22萬5000元買入。

這座喬治亞風格（Georgian style）的宅邸名為Casa Encantada，始建於1938年，最初由多萊納 （James E. Dolena）設計。當時的屋主韋伯（Hilda Boldt Weber）在美國大蕭條時期花費10萬元購入並開發這塊土地。1948年韋伯迫於經濟壓力掛牌出售，要價150萬元。兩年後，酒店大亨康拉德希爾頓（Conrad Hilton）以遠低於掛牌價的22萬5000元購入這座莊園，並在Casa Encantada住了30多年，期間幾乎沒有對這座宅邸以及其中的家具和藝術品進行改動。直至溫尼克家族2000年買入後，才進行了長達兩年半的裝修。

這座龐大的莊園隱藏在主街道之外，位於一條彎曲道路的盡頭，豪宅的入口是新古典主義風格的門廊和噴泉。豪宅內的裝飾包括用英國梧桐和黑胡桃木等稀有木材鑲板的房間，及精美的雕花門窗。根據地產網站Zillow資料，主屋共有7間臥室和17間浴室，莊園內設有網球場、籃球場、錦鯉池和精美花園。為修復這座4萬平方呎的精美建築，溫尼克夫婦聘請室內設計師兼建築師彼得馬里諾（Peter Marino），耗時一年半進行翻新，工程包括對灰泥以及餐廳內牆壁的更新。溫尼克夫婦表示，他們在改造上的花銷超過千萬美元。

目前，美國有史以來最昂貴的房屋，是對沖基金經理肯格里芬（Ken Griffen）購買的價值2億3800萬元的紐約市頂層公寓，不知Casa Encantada最終的成交價，能否能夠擊敗格里芬的豪宅，再創房產交易紀錄。

這座龐大的莊園隱藏在主街道之外，位於一條彎曲車道的盡頭。（取材自Realtor....
這座龐大的莊園隱藏在主街道之外，位於一條彎曲車道的盡頭。（取材自Realtor.com）

大蕭條 華爾街 紐約市

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