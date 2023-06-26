安養院雙屍案 鄰居意外 兇嫌疑華裔 作案動機待公布

案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加亞裔 居民較多的鑽石吧 市（Diamond Bar）24日發生居住在安養設施的女性長者遭謀殺案。業者25日見到媒體來訪非常緊張，拒絕受訪。據周邊鄰居表示，老人安養院經營者是韓裔 ，與鄰居交流不多。一位不願具名曾協助拓展社區業務的華裔人士說，該安養設施主要面向韓、華、日裔，服務內容多元。

據洛杉磯時報從洛縣法醫辦公室得到的訊息，兩名被害的年長者，是75歲的Monica Lee與83歲的Hee Sook Park，案發住宅是Sapphire Canyon Road 23800號街區的一棟獨立屋。警方稱兩名受害人非死於槍擊，但未進一步透露案情。

案發翌日，該安養設施一名身穿護工服的亞裔女看到陌生人來訪，表情非常緊張，稍後一名中年亞裔男現身。他詢問有什麼事情，得知是華文媒體記者想採訪時，表示拒絕回答任何問題，然後甩手關門，再無應答。

華裔鄰居汪女士說，聽說社區發生雙屍命案。對案發的韓裔鄰居經營的安養院並不太了解，鮮少交流。只是平時看見有年長者進出，有時會有急救車在門前道路上停靠。該社區的居民族裔多元，有韓裔、華裔等。王女士表示，她在當地居住超過7年，估計案發房屋的韓裔鄰居至少住了10年。在雙屍命案前，社區沒有發生過其他治安案件。

一位從美東來鑽石吧看望女兒的非裔中年女子Tracy表示，女兒說鑽石吧一向治安良好，沒想到24日一早出現不少警察。從媒體上獲悉社區發生雙屍命案，死者還是女性年長者，感覺很恐怖。

據悉，發生命案的老人安養院，每周7天24小時營業，面向韓、華、日裔年長者，在該社區及周邊共經營3處安養設施，命案現場是其中一家。該機構公布的服務項目，包括健康護理、輔助生活設施、營養餐食、藥品服務、特殊記憶護理、健康保養等。該機構屬於家庭式護理，滿足入住者的個別化需要。收費是每位老人每月3000元至4000元。

在該機構的網站上，業者承諾為老年人提供的服務方式，是維護他們的尊嚴，促進獨立性，同時提供較好的生活質量，配有訓練有素的員工來照顧您的親人。

根據地產公開資料顯示，該獨立屋屋主於2001年7月18日以25萬元購入，該屋建於1968年，擁有4房2浴，面積1888平方呎。目前市值超過85萬元。

洛杉磯縣警察局24日晚公布兇嫌為40歲的男子李建春（Jianchun Li，音譯）。鑽石吧市市長周柏華表示，對於雙屍命案兇嫌，安養院40歲華人護工的謀殺動機，還在等待警方進一步調查。最近幾天，鑽石吧接連有案件發生，先是有華人男子家暴刺傷並持槍與警方交火遭擊斃案，後又有家庭安養院護工謀殺二位老人案。但這兩起案件對社區沒有構成威脅，市民可放心。市府也在積極配合警方，確保社區安全。