護工行凶 資深業者：長期累積壓力

安養院年長者遭護工謀殺，資深安養院業者認為，護工長期照顧老人，在工作緊張壓力下，產生心理崩潰可能是案發關鍵。圖為安養院命案案發街區。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧 市近日發生安養院護工謀殺兩位老人案。華裔 資深安養院業者李恩慶表示，護工長期照顧老人，在工作緊張壓力下，產生心理崩潰可能是案發關鍵。心理學者認為，雖然長期看護老人，會有疲勞、壓力等心理問題，但具體案發原因還需警方查實。截至25日，警方尚未公布本案動機。

李恩慶在南加 內陸長期經營老人安養設施，有數十年執業經驗。他表示，照顧年長者是一件看起來簡單，實際很不容易的事。護工長期與老人們在一起，心理問題不容忽視。在安養設施受到看護的老人，都有各種不同情況，每位老人性格也有差異，需要護工更加耐心看護他們的起居飲食與身體健康。長期在緊張的情況下工作，性格再好的護工，都可能因疲勞出現失去耐心等心理問題。李恩慶經營的安養院內規定，護工每周只能工作五天，其他時間休息，舒緩一下工作的緊張情緒。

李恩慶說，華人有句俗話「久病床前無孝子」，實際就是說的是照顧年長者時間長了，心理得不到適當調適，就會發生倦怠等問題。就鑽石吧安養設施發生命案分析，護工心態出現問題，或是案發關鍵。業者可能在工作時間方面，沒有讓護工得到很好調適紓解，緊張情緒下出現心理崩潰，導致命案發生。

心理學博士趙宏認為，一般來說，護工長期看護老人，很容易產生疲勞感，即護理人員疲倦（Caregiver Fatigue）現象，導致壓迫感等負面心理情況。不過，是否護工與被照顧老人之間存在經濟糾紛或其他身體及精神虐待問題，還需要警方調查來確認。

華裔心理學者劉女士表示，無論是看護老人，還是做其他工作，時間久了，若得不到很好的調適，都會出現心理方面的負面因素。而這位護工在照顧老人過程中發生命案，可能是他找不到紓解方法，最終導致悲劇發生。