我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

護工行凶 資深業者：長期累積壓力

記者啟鉻／鑽石吧報導
安養院年長者遭護工謀殺，資深安養院業者認為，護工長期照顧老人，在工作緊張壓力下，產生心理崩潰可能是案發關鍵。圖為安養院命案案發街區。（記者啟鉻／攝影）
安養院年長者遭護工謀殺，資深安養院業者認為，護工長期照顧老人，在工作緊張壓力下，產生心理崩潰可能是案發關鍵。圖為安養院命案案發街區。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧市近日發生安養院護工謀殺兩位老人案。華裔資深安養院業者李恩慶表示，護工長期照顧老人，在工作緊張壓力下，產生心理崩潰可能是案發關鍵。心理學者認為，雖然長期看護老人，會有疲勞、壓力等心理問題，但具體案發原因還需警方查實。截至25日，警方尚未公布本案動機。

李恩慶在南加內陸長期經營老人安養設施，有數十年執業經驗。他表示，照顧年長者是一件看起來簡單，實際很不容易的事。護工長期與老人們在一起，心理問題不容忽視。在安養設施受到看護的老人，都有各種不同情況，每位老人性格也有差異，需要護工更加耐心看護他們的起居飲食與身體健康。長期在緊張的情況下工作，性格再好的護工，都可能因疲勞出現失去耐心等心理問題。李恩慶經營的安養院內規定，護工每周只能工作五天，其他時間休息，舒緩一下工作的緊張情緒。

李恩慶說，華人有句俗話「久病床前無孝子」，實際就是說的是照顧年長者時間長了，心理得不到適當調適，就會發生倦怠等問題。就鑽石吧安養設施發生命案分析，護工心態出現問題，或是案發關鍵。業者可能在工作時間方面，沒有讓護工得到很好調適紓解，緊張情緒下出現心理崩潰，導致命案發生。

心理學博士趙宏認為，一般來說，護工長期看護老人，很容易產生疲勞感，即護理人員疲倦（Caregiver Fatigue）現象，導致壓迫感等負面心理情況。不過，是否護工與被照顧老人之間存在經濟糾紛或其他身體及精神虐待問題，還需要警方調查來確認。

華裔心理學者劉女士表示，無論是看護老人，還是做其他工作，時間久了，若得不到很好的調適，都會出現心理方面的負面因素。而這位護工在照顧老人過程中發生命案，可能是他找不到紓解方法，最終導致悲劇發生。

鑽石吧 華裔 南加

上一則

華人社區嘆安養設施不足 理想機構難尋

下一則

安養院雙屍案 鄰居意外 兇嫌疑華裔 作案動機待公布

延伸閱讀

華人聚集城市近日不平靜 鑽石吧老人之家爆兩屍命案

華人聚集城市近日不平靜 鑽石吧老人之家爆兩屍命案
洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人
鑽石吧槍案新進展 華男刺傷母 持槍拒捕遭擊斃

鑽石吧槍案新進展 華男刺傷母 持槍拒捕遭擊斃
鑽石吧華男家暴傷母 持槍拒捕被警擊斃

鑽石吧華男家暴傷母 持槍拒捕被警擊斃
家居護工要電子打卡 華人盼增中文培訓

家居護工要電子打卡 華人盼增中文培訓
101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議