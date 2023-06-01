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蒙市「舞星」槍案受創商家 可申請低利貸款

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市將為受槍案影響的小商業主和非營利組織提供低息貸款。（本報檔案照）
蒙市將為受槍案影響的小商業主和非營利組織提供低息貸款。（本報檔案照）

蒙特利公園市農曆新年夜「舞星」槍擊案中受影響的小商業主和非營利組織，即日起可以申請低息貸款助其度過困難時期。

根據蒙特利公園（Monterey Park）市府30日發布的消息，聯邦小企業管理署（U.S. Small Business Administration，SBA）為在1月21日至28日期間，受槍案影響或因槍案調查受經濟損失的小商業主，和非營利組織提供低息貸款。 他們可以用這些貸款來還貸，發給員工工資或其他帳單。

為了幫助民眾更容易地申請這些優惠貸款，蒙特利公園市與SBA以及亞太裔就業聯盟（Pacific Asian Consortium in Employment，PACE）將於6月5日至8日，以及6月12日至15日，在蒙市巴恩斯公園服務俱樂部（Service Club House）舉辦研討會，手把手幫助民眾申請貸款。屆時，民眾可以了解到該項低息貸款的好處，如何在經濟上幫助小商業，什麼樣的業主符合申請條件，申請過程等。研討會將配有翻譯人員供大家更好的理解，一天兩次。

屆時將提供華語、越南語、韓語、泰國語以及西語服務，需要預約，預約熱線為626-3071385，或發郵件至[email protected]  。

研討會具體時間為：6月5至8日以及6月12至15日，每天上午11時至晚上7時。具體地點為：440 S McPherrin Avenue, Monterey Park, CA 91754。

貸款 蒙特利公園市 越南

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