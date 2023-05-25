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洪昊康小二即自學 母親扮演他的伯樂

記者王若然／鑽石吧報導
洪昊康和媽媽蔡爽（左）。（記者陳開／攝影）
洪昊康和媽媽蔡爽（左）。（記者陳開／攝影）

加州12歲的華裔青少年洪昊康（Clovis Hung），近日成為富樂頓社區大學（Fullerton College）年紀最小的畢業生。他不僅年紀輕輕就大學畢業，同時拿到五個副學士學位（Associate Degrees）。除了與他自小就聰穎過人，還少不了其父母的日復一日、年復一年的心血付出。

洪昊康在香港出生，他的父母也是香港移民。洪昊康是家中最小的孩子，他還有兩個姊姊，分別是24歲和22歲。洪昊康的母親蔡爽說，養育孩子確實不容易，父母付出很多心血。在洪昊康上小學二年級的時候，她發覺公立學校的課程已經無法滿足兒子的好奇心，她作出了一個大膽決定：讓孩子退學，自行在家教授他知識。

在家授課英文稱為「homeschooling」。有20多年輔導老師經驗的蔡爽說，兒子在家上課時，幾乎會教給他所有科目的知識，包括數學、英文寫作等，兒子每天學習八小時。提及每個孩子都不一樣，對於洪昊康，她會因材施教，根據他所能接受的難度來調整所用的課本。蔡爽說，其實在家授課在美國很常見，網上也有海量資料，她根據網路資料和教授經驗，給兒子最合適的教學知識和難度。

兒子上了大學之後，一周三天，她和先生輪流開車送兒子上學。有時候課程的時間分為上下午，一天還要跑兩趟。除了上課，兒子會參加各種課外活動，她和丈夫也不辭辛勞地接送。

蔡爽和丈夫都十分重視教育。蔡爽認為中文比英文難學，以致在兩個女兒還小時，夫婦倆特意回到香港讓她們讀書，上大學時再回來美國讀書。正如孟母三遷，為了給孩子最好的讀書環境，不遠萬里移居別的國家。

在培養孩子的經驗方面，蔡爽說，同樣的米和水，卻養出三個性格不同的孩子。目前大女兒從事會計專業，二女兒正在讀醫校。她特別提倡根據孩子的性格和認知來因材施教。外界對華裔父母的刻板印像是逼孩子學習，但她從來不這樣做。她認為讓孩子從小養成自律的習慣很重要，尊重孩子的好奇心，讓他們做喜歡的事，學習喜歡的知識。例如洪昊康喜歡歷史文化，她和丈夫就儘量滿足孩子的求知慾，經常帶他出去旅遊，參訪名勝古蹟。目前洪昊康已經去過24個不同的國家和地區。

蔡爽的父親蔡高峯，在為外孫驕傲的同時，也讚嘆女兒是洪昊康的伯樂。他說，「千里馬還要伯樂賞識。世間有伯樂，然後才有千里馬。千里馬常有，但伯樂不常有。你就是伯樂，才有 Clovis這千里馬。如果不知道馬能日行千里，而像普通的馬飼養它，它也是普通的馬。」

媽媽蔡爽（右）是洪昊康的「伯樂」。（記者陳開／攝影）
媽媽蔡爽（右）是洪昊康的「伯樂」。（記者陳開／攝影）

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