華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

在美國，12歲的孩子通常還在上中學（middle school），而南加州 12歲的華裔少年洪昊康（Clovis Hung），卻已經從大學畢業，同時還拿到五個副學士學位（associate degrees）。洪昊康日前畢業於富樂頓社區學院（Fullerton College），是該校建校108年以來最年輕的畢業生，並且還同時拿到五個學位。

洪昊康5月20日參加了學校的畢業典禮，對在大學的學習成就，他說為自己感到驕傲。洪昊康拿到的五個副學士學位的專業分別是：歷史藝術（Arts degrees in History），社會科學（Social Science），社會行為學和自我發展（Social Behavior and Self-Development），藝術與人文表達（Arts and Human Expression），以及科學與數學（Science and Mathematics）。

12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

用努力證明實力

洪昊康說，大學時他每天大概要學習六小時。剛剛開始上大學時確實有點緊張，幾乎每位教授都會問他的年紀。不過隨著時間推移，洪昊康可以將學校的知識吸收的很好，成績也不錯，因為他用努力證明了實力。

洪昊康的母親蔡爽（Song Choi）說，兒子九歲開始上大學，剛開始送他去學校時，常被誤以為是她要上學，因為兒子沒人照顧所以要帶在身邊。後來送兒子去學校，乾脆送他到離校門有段距離的地方，避免誤會。

12歲的洪昊康已經去過24個國家或地區。（蔡爽提供）

洪昊康是家裡的第三個孩子，有兩個姐姐，住在南加 州鑽石吧（Diamond Bar）。在他很小的時候，母親就發現他過人的學習天賦。蔡爽說，兒子在上小學時，住家附近的公立小學教授的知識已經無法滿足他的好奇心，他想要更深入和更多的知識。2019年在洪昊康開始上二年級兩個月後，蔡爽毅然決定讓兒子退學，她在家教他課。

2020年，洪昊康參加了富樂頓社區大學的「特別錄取」項目，該項目專門為年紀比較小但有更高水平學習需求的孩子準備。沒想到洪昊康很喜歡大學的課程，一連學習了五個專業，並於今年春季畢業。

拚16歲拿飛行駕照

對於未來發展方向，蔡爽介紹，洪昊康未來一年會繼續嘗試富樂頓社區大學的其他課程，之後會依情況幫他申請其他大學，或許以轉校生的方式再到其他大學繼續深造。

洪昊康學習之餘，與其他同齡孩子一樣，是個熱愛運動和戶外活動的陽光大男孩。他最喜愛的運動是打籃球，最喜愛NBA球星是柯瑞（Stephen Curry）。此外，將繼續在富樂頓社區大學深造的他，尚當選了學校下個學期的「大學生參議員」（Senator for Associated Students），並參加童子軍俱樂部等。他希望在16歲前拿到飛機駕駛執照。而現年才12歲的他，已經去過24個不同的國家和地區，未來想在商業飛機駕駛，兒科醫生，或太空學中有所建樹。