華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。(蔡爽提供)

在美國,12歲的孩子通常還在上中學(middle school),而南加州 12歲的華裔少年洪昊康(Clovis Hung),卻已經從大學畢業,同時還拿到五個副學士學位(associate degrees)。洪昊康日前畢業於富樂頓社區學院(Fullerton College),是該校建校108年以來最年輕的畢業生,並且還同時拿到五個學位。

洪昊康5月20日參加了學校的畢業典禮,對在大學的學習成就,他說為自己感到驕傲。洪昊康拿到的五個副學士學位的專業分別是:歷史藝術(Arts degrees in History),社會科學(Social Science),社會行為學和自我發展(Social Behavior and Self-Development),藝術與人文表達(Arts and Human Expression),以及科學與數學(Science and Mathematics)。

用努力證明實力

洪昊康說,大學時他每天大概要學習六小時。剛剛開始上大學時確實有點緊張,幾乎每位教授都會問他的年紀。不過隨著時間推移,洪昊康可以將學校的知識吸收的很好,成績也不錯,因為他用努力證明了實力。

洪昊康的母親蔡爽(Song Choi)說,兒子九歲開始上大學,剛開始送他去學校時,常被誤以為是她要上學,因為兒子沒人照顧所以要帶在身邊。後來送兒子去學校,乾脆送他到離校門有段距離的地方,避免誤會。

12歲的洪昊康已經去過24個國家或地區。(蔡爽提供)

洪昊康是家裡的第三個孩子,有兩個姐姐,住在南加 州鑽石吧(Diamond Bar)。在他很小的時候,母親就發現他過人的學習天賦。蔡爽說,兒子在上小學時,住家附近的公立小學教授的知識已經無法滿足他的好奇心,他想要更深入和更多的知識。2019年在洪昊康開始上二年級兩個月後,蔡爽毅然決定讓兒子退學,她在家教他課。

2020年,洪昊康參加了富樂頓社區大學的「特別錄取」項目,該項目專門為年紀比較小但有更高水平學習需求的孩子準備。沒想到洪昊康很喜歡大學的課程,一連學習了五個專業,並於今年春季畢業。

拚16歲拿飛行駕照

對於未來發展方向,蔡爽介紹,洪昊康未來一年會繼續嘗試富樂頓社區大學的其他課程,之後會依情況幫他申請其他大學,或許以轉校生的方式再到其他大學繼續深造。

洪昊康學習之餘,與其他同齡孩子一樣,是個熱愛運動和戶外活動的陽光大男孩。他最喜愛的運動是打籃球,最喜愛NBA球星是柯瑞(Stephen Curry)。此外,將繼續在富樂頓社區大學深造的他,尚當選了學校下個學期的「大學生參議員」(Senator for Associated Students),並參加童子軍俱樂部等。他希望在16歲前拿到飛機駕駛執照。而現年才12歲的他,已經去過24個不同的國家和地區,未來想在商業飛機駕駛,兒科醫生,或太空學中有所建樹。