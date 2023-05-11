賴正光捐1億：匯集最優秀人才發展免疫療法

賴正光（右）所捐贈的 1 億元將用於建立打造賴正光免疫學和炎症研究中心，並由布里格姆婦女醫院的免疫學家和研發長庫奇魯（左）帶領研究。（Boston25截圖）

百進生技（BioLegend）公司創始人兼首席執行官賴正光，通過旗下Laygend基金會向麻州（Massachusetts）布里格姆婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）捐贈1億元。

賴正光表示，他一直對免疫系統治癒身體的能力深感興趣。長期以來，哈佛醫學 界的科學家們對他的職業生涯起到了重要的推動作用。他希望捐款能夠匯集最優秀的科學頭腦，將研究發現轉化為慢性炎症相關的免疫介導疾病的治療方法。也希望研究中心未來也能為學生和研究員提供大量培訓機會。

這是該醫院有史以來最大一筆的捐款，該筆捐款也將用於解決癌症 和其他免疫介導和炎症性疾病問題。

布里格姆婦女醫院接受賴正光捐贈的1億元後表示，他們會以他的名字命名、打造新研究中心——免疫學和炎症基因賴正光研究中心（the Gene Lay Institute of Immunology and Inflammation），該研究所將由布里格姆婦女醫院的免疫學家和研發長庫奇魯（Vijay Kuchroo）博士領導，帶領研究慢性發炎和相關藥物的開發，如食物過敏 療法和第一型糖尿病療法、免疫系統老化和癌症中的免疫功能障礙等慢性相關疾病。

布里格姆婦女醫院總裁希金斯博士表示，他們很榮幸收到賴博士這份具有歷史意義和遠見卓識的捐贈，賴博士的決心是要解決醫學上的一個新興趨勢，慢性炎症與疾病和痛苦程度的增加有關。這將增強他們改善全國乃至全世界患者生活質量的能力，也讓他們非常高興能夠參與醫學領域這一關鍵時刻。

庫奇魯指出，由於炎症疾病的驚人增加，人們越來越清楚慢性炎症是許多疾病的根本原因，包括過敏和自身免疫性疾病，以及癌症、神經退行性疾病、心血管疾病和代謝疾病等。他相信這筆具有變革性的捐款和投資，將能夠讓該領域最優秀的免疫學家直面這一流行病，建立新知識，促進對預防和治療免疫介導疾病的基本了解。

而賴正光不僅關注回饋科學界，也致力於在台灣培養更多的專業知識，特別是新生代的台灣青年。他一直努力實現這個夢想，並且在過去通過Laygend基金會捐贈2500萬美元，以支持聖地牙哥加大（UCSD）生物工程系，並感念錢煦（Shu Chien）院士對其過去的照顧。此外，他的公司百進生技自2002年成立以來，已在台灣和日本兩地設有研發機構，並在台灣、日本、中國、德國、英國、荷蘭和法國等多國設有子公司。