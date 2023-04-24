前加州長阿諾史瓦辛格自修路 市府：不違法、但須獲許可

前加州州長史瓦辛格私自修補道路坑洞引發討論。（美聯社）

KTLA電視台報導，前加州 州長史瓦辛格（Arnold Schwarzengger）日前帶人親自修補布倫特伍德（Brentwood）社區附近，困擾他數周的一處坑洞，並將這段過程錄製影片上傳社交媒體後，影片迅速走紅，但也引出一個問題：自己修補道路坑洞是否合法？

這個答案，簡單來說是「不」。

從影片中可看見，史瓦辛格與工作人員，用瀝青修補道路。

然此舉並未使市府肯定。據悉，史瓦辛格填補的不是坑洞，而是一個天然氣公司使用的活動溝渠。這個臨時坑洞是允許的，工作人員本應在工作完成後，將洞填補起來，但由於天氣因素，相關單位推遲修復工 作。

但史瓦辛格仍堅持認為，這個坑洞遠遠超出他可接受的時間點，他認為南加州瓦斯公司（SoCalGas）似乎忽視它。

不同城市、縣對私人補坑的作法有不同規定，但根據KTLA電視台訪問許多城市後，大部分市府單位均表示，在公共街道上私自填補坑洞是不行的。

首先，需要許可證。

根據洛縣 法令，除非另有法規，否則每個人在鋪設、建造或修理公路內、上方、沿線、穿過任何公路的排水溝、人行道、車道、路面、擋土牆、雨水溝或其他類似工程前，都需獲得許可。

從技術上來說，史瓦辛格所修補的街道，屬洛市管轄範圍，但也須有同樣作業。

最主要原因，是要確保正確的補洞方式。雖然史瓦辛格能在不中斷交通的情況下進行填補工程，但在道路中間施工仍存在風險，最好留給專業人士。

刑事律師和法律分析師特里斯（Alison Triessl）說，阿諾或其他想要補路的人，不太可能陷入法律困境，但罰款是可能的。

官員們建議市民能聯繫當地政府，或通過加州交通廳（Caltrans）提出要求填補坑洞的申請。

若車輛被坑洞損壞，加州交通廳有程序，民眾可提交損害索賠，可得到最高一萬元維修費。