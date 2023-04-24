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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

加州人搬家外州 小心仲介詐騙

編譯胡立宗／綜合報導
Yelp上眾多消費者對Gold Standard Moving and Storage的抱怨，照片裡都是業者搞壞的家具。（取自Yelp網站）
Yelp上眾多消費者對Gold Standard Moving and Storage的抱怨，照片裡都是業者搞壞的家具。（取自Yelp網站）

搬家詐騙有多猖獗？聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）對2022年的統計是，共有7647起，兩倍於2015年的3030起，但低於2021年的1萬133起。FMCSA收到的申訴，佛州登記在案的仲介業者過半、達3883件，加州為635件。新冠疫情之後，加州人遷往外地的人越來越多，搬家前千萬要停看聽。

搬家詐騙的手法以挾持、哄騙與就地喊價占大宗，背後往往是不法仲介搞鬼。挾持的手法是把東西收走後，要求原主付出高額保管費才肯送到新家；哄騙的手法則是以小小字體偷偷規定，也就是所謂的「fine print 」，明文規定超過72小時後不得取消 ，就算客戶遵守，仲介卻刻意超過72小時才回覆，並宣稱逾期，客戶連訂金都拿不回來。

就地喊價則是，仲介訂約前刻意壓低收費，而且宣稱自己旗下有車有人，履約一定沒問題，客戶滿心以為撿到便宜就簽了約。但等真正負責的搬家公司到場後，客戶才發現真實費用遠高於約定金額，最誇張案例是合約寫1800元，但真正搬成花了一萬元。這些詐騙往往都是搬家仲介從中操弄，正派經營的搬家公司才不會這樣搞，這些亂搞的業者多半來自佛州。

為何佛州成為搬家詐騙的大本營，因為規費低廉，再加管理不當，新聞周刊（Newsweek）對佛州最近一起連續詐騙案的專題報導如是說。運輸安全局2022年底的統計是，佛州的不良仲介占全美21%，背後成因是佛州成立一家責任有限公司（LLC）只要125元的規費，再花600元取得聯邦交通部仲介認證，換言之，不法仲介花725元能扮成佛州的正派搬家公司。

這些心懷不軌的仲介再到處招攬生意，特別是現在網路評價取得方便，不良業者只要初期找人灌水、衝高評價，成為Google或Yelp上的頂尖業者，訂單自然源源不絕。新聞周刊指出，佛州之所以成為不良仲介之家，因為成本超低，歹徒撈了一票後，花點小錢換個名頭再請領佛州執照，反正又沒人查，洗白後繼續招搖撞騙。

加州人遷往外州的人越來越多，因此吃虧受騙的案例也越來越多。案例之一是從聖塔克拉拉（Santa Clara）搬到休士頓，因為便宜，所以顧客先付了2400元訂金，加收的350元也付了，搬家當天的工人又加付2500元，但最後家具一件都沒送達，而且還被拍賣。案例二是佛州的Gold Standard Moving and Storage，雖然執照再2022年11月被吊銷，但到現在還是繼續接單，導致Yelp上抱怨一堆。

佛州 詐騙 加州

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不良搬家仲介手法多 有跡可循

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