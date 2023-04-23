加州掃蕩非法大麻 逮捕、緝獲量激增

在2021年到2022年之間，DCC查獲的大麻磅數增加了246%，被摧毀的大麻植物數量也上昇了1200%。（取材自Pexel）

根據NBC新聞台21日報導，加州 正大力打擊非法大麻，並成立小組掃蕩，他們的主要目標為搜查非法銷售大麻的商店。目前，該組織已揭露在南加 州各處無證經銷大麻的商店，而據報導指出，這些商店大多出現在住宅區和學校附近。

雖然加州已經通過法規使大麻合法化 ，但從非法經銷商購買的大麻商品仍處於違法。因此如果食用非法大麻被加州大麻管制局(California Department of Cannabis Control，DCC)抓到的話，仍會受到懲罰。

而大麻商品必須由合法商店銷售的原因，其實是為了保護消費者。據DCC執法部門負責人瓊斯表示，未經過驗證的大麻製品裡面可能還有黴菌或者殺蟲劑，食用後對身體會有負面影響。

為了更有效的打擊非法大麻交易，加州稅局(California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA)也參加該行動，他們能夠查找店家所有收據和銷售紀錄。

根據數據顯示，在2021年到2022年之間，由DCC領導頒布的搜查另增加超過一倍，查獲的大麻磅數增加了246%，逮捕人數增加兩倍以上，被摧毀的大麻植物數量也上升了1200%。

另外DCC還表示，在最近一次的行動中，從11個地點繳獲766.55磅的大麻，估計價值為100萬元。

最後，DCC還提供民眾如何尋找合法商店的方式，那就是觀察商店內的經銷許可證，凡事有正常納稅和合法經營的商店都必須將許可證展示在店內。另外，DCC的網站也有一個搜索工具，可以在網站上查詢該店家是否通過檢驗得到許可證。