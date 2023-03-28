蔡英文將過境 灣區20餘人赴宴

蔡英文先前幾次訪美，僑界都非常熱絡。（周信結提供）

中華民國總統蔡英文 展開「民主夥伴共榮之旅」，據了解，灣區 約20名鄉親將前往參與僑宴。原本希望參加的僑胞人數更多，不過人數有嚴格限制。另一方面，也將有大批鄉親到蔡英文下榻的旅館歡迎，不過預期可能會有親中國人士現身抗議，因此歡迎團除了實名登記，也會在現場發放印有名字的識別證。

蔡英文這次計畫3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開「民主夥伴共榮之旅」，全程共計10天9夜。

「這次是小英總統出訪的畢業之旅，目的地是中南美洲友邦國家，性質是鞏固邦誼。」僑務委員李漢文指出，蔡英文此次出訪回程時會經過洛杉磯，預料到時候會有眾多的台灣鄉親到蔡英文總統下榻的旅館外表達對熱烈歡迎。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑證實，在得知總統過境消息後，許多台灣鄉親向經文處及僑教中心反應，希望前往參加，因此經文處及僑教中心請南加 協調提供。這次支持台灣與總統的鄉親非常踴躍，但因南加僑宴相當爆滿、名額有限，北加州最後預計有20餘人的名額前往。

先前曾參加總統僑宴的僑領周信結指出，2019年時他以美西黨部執行委員與僑務諮詢委員身分，參加蔡英文總統在丹佛的僑宴，現場非常熱絡，預料這次也會很熱絡，且社區也早已動員鄉親迎接蔡總統。