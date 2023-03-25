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支票投同一個郵筒 華商兩度被盜領

記者張宏／洛杉磯報導
華人商家支付給保險公司的數千元支票再次被盜取，盜賊只是在簽名處隨便寫了一個名字。（圖：鹿強提供）
華人商家支付給保險公司的數千元支票再次被盜取，盜賊只是在簽名處隨便寫了一個名字。（圖：鹿強提供）

華人商家時隔八個月在同一地點數千元支票再次被偷，然後被無痕盜取。

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）華人商家去年6月初，去當地郵局郵寄數張支付電力等帳單的支票被盜取後，今年2月再次發生同樣事件。每次盜賊都是專挑千元數值的支票盜領。

商家鹿強指出，去年6月他付給巴士停車場管理公司，和南加電力公司兩張總值6000多元的支票被人領取，如今再次發生類似支票被盜取事件。他表示，最近餐廳支付給保險公司的3228元支票，2月21日被保險公司告知沒收到，他這才發現支票再次被盜取。

他說，明明是電腦打印支付給保險公司的支票，卻不用做任何修改，盜賊就能輕而易舉的把錢拿走，令人匪夷所思。美國郵局系統真讓人崩潰，他每次都是親自把支票丟到蒙市郵局門口的郵筒，不存在所謂的中間環節或假手他人的問題。這兩次支票被盜都發生在蒙市郵局門口的郵筒，且被盜支票裡面小額和上萬元大額的支票都沒有被盜領，盜賊專挑幾千元面額的支票兌現。上次被盜領的兩張支票面額也都在3000元左右，這次也是3000多元的支票被盜取。

他說，感覺盜賊是團夥作案，有人負責偷支票，有人取支票，有人再負責銷戶開戶，手法熟練有系統。像這次他是1月23日開的支票，1月24日支票就被領走，感覺支票壓根兒沒離開郵筒就被偷走，然後領取。被盜支票的簽名都是亂七八糟，有的是什麼都沒寫，有的隨便寫一個名字，銀行完全沒有核查其名字是否和支票上收錢人的名字一致。

鹿強表示，他已填寫表格去申請理賠（Claim），雖然60個工作日他會收到賠償，但是支票連續被盜也令人困擾。畢竟不是每個支付方都接受電子轉賬，郵寄支票有時是必須的，但如何避免支票被盜是個問題。他只能下次換一個郵局郵筒投遞看看，不然每次被盜都便宜盜賊。這種零成本盜竊獲利，實在讓人氣憤。

支票 保險 華人

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