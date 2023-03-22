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狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

轎車衝入300呎深洩洪道 駕駛受困警馳援

聖伯納汀諾訊
為避免駕車危險，部分路段已經限制通行。（Caltrans）
為避免駕車危險，部分路段已經限制通行。（Caltrans）

南加自20日午夜開始的新一波春季風暴來臨，強降雨導致內陸部分地段積水很深，一些司機駕車受困。聖伯納汀諾縣警方緊急救援被困在水中駕駛。

據聖伯納汀諾縣消防局發言人舍爾汶（Eric Sherwin）表示，消防局人員在21日（周二）應對緊急情況，迅速水上救援。事發時一輛試圖穿過深水轎車被急流衝下300多呎深的洩洪道，司機在車內被困在位於Cajon Blvd.和Swarthout Canyon Rd.交匯處的一棵樹附近。當救助人員趕到試圖接近受困者時，這名駕駛成功從汽車內脫身。這時水位持續上升，而且地形複雜，讓施救工作變得更加困難。當消防員救被困者上來時，他的體溫很低，再晚些獲救恐怕有失溫危險。

縣消防局另一次水上救援行動也在同一地區，兩次施救地點相距數百呎。一輛重型卡車司機試圖從積水路段穿過，但是也被激流衝下洩洪道。在緊急救援下，司機脫險。發言人舍爾汶提醒駕駛，因為暴雨路況惡劣危險，前進需要非常小心。

他表示，一些人以為很熟悉地形，認為可以應對各種路況。其實每次風暴都會發生類似情況，若有充分準備及預防心態，就可以百分百應對。

包括橙縣、洛杉磯縣等地消防單位都表示，截至21日午後2時，他們都未遇到任何駕駛在水中被困情況。部分危險路段有警示標誌牌，提醒駕駛「turn around , don't drown !」（掉頭，不要淹死！）避免駕車穿過任何發生洪水地段。

風暴 洪水 暴雨

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