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缺電缺食物 聖伯納汀諾居民社交媒體上求救

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
內陸山地遭遇雪災。（取自社交媒體）
內陸山地遭遇雪災。（取自社交媒體）

南加連日暴風雨，在聖伯納汀諾縣高海拔的山地造成雪災，居民正常生活遇到困擾。縣府已經宣布緊急狀態，但希望儘快解決困境的居民，紛紛在社交媒體上吐槽、求助，希望馬上脫困。一些居民對因雪災困在山上的親人表達關心。

居住山地Running Springs的居民蘇珊在社交媒體發帖，稱她所在地方積雪達六呎，上下山道路已經關閉三天，家人被困在屋內，哪裡也去不了。她說，這樣的事情真實發生了！

同在這個地方的居民辛迪說，這是2023年的雪災末日（Snowmageddon），情況變得愈來愈糟。這裡下雪超過四呎，如果繼續下雪，估計雪厚要達到十呎。令人沮喪的是，沒有電了，自家發電機無法正常工作，通風口又堵塞。所幸得到食物和牛奶。可是屋頂的積雪太厚了，樹木倒塌，還有人受傷。所有這些因雪災導致的困難，讓人保持樂觀的心態，真的很難！

內陸山地遭遇雪災。（取自社交媒體）
內陸山地遭遇雪災。（取自社交媒體）

班寧市一位居民托恩亞說，家人Ken因大雪困在Crestline已經有五天，可能要等到政府派工作人員清理18號公路後，才能脫困。Ken要想獲得食物，必須步行五哩山路，雖然可以將車子從雪裡挖出來，但因到處是雪，根本無法開動。當地積雪至少四呎深，現在想起來祖父母講的話，在Crestline或許情況更糟糕，這裡不是大熊湖，也不是Running Springs!

一名前來度假被困在箭頭湖的女性長者哈雅說，被困在這裡快一周了，她有二歲的孫子需要尿布和牛奶，一家人租住Airbnb小屋，食物也不多了，周邊都是厚厚積雪，無法出行，希望有人幫助，能夠儘快返家。

內陸山地遭遇雪災。（取自社交媒體）
內陸山地遭遇雪災。（取自社交媒體）

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