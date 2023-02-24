春雨三周 加州仍未脫乾旱 專家籲節水

年初加州普降豪雨山谷澗流水潺潺，但遠未擺脫乾旱。（記者丁曙／攝影）

加州 在經歷了史上最乾旱的三年後，今年初迎來了史上最潮濕的三周，降下了三兆（trillion）加侖雨水，氣候變遷更加極端，導致加州人在乾旱和洪患之間來回體驗。然而，加州擺脫乾旱還有很長的路要走，加州必須實施新的計畫來管理水資源。「節省我們的水」（Save Our water）亞裔媒體簡報會23日舉行，專家們分享加州水資源現狀、已實施的措施，以及未來更明智用水。

加州州長辦公室多元族裔新聞秘書Yurina Valiulis主持會議，她指出，節約用水是加州的公共教育項目，政府的目標是鼓勵全民節約用水。雖然今年初普降豪雨，以及預測未來幾周持續降雨，但是，加州仍然處於乾旱之中。人們必須齊心協力，改變思考和用水方式，現在採取的簡單行動就大有助於節約用水。

加州省水亞裔媒體簡報會，（左上起）Clifford Chan、Valiulis、黃泰平、Rob Fong。（會議截圖）

前沙加緬度（Sacramento）華裔市議員Rob Fong指出，今年開局不錯，3萬億加侖雨水澆灌了加州，很多水確實最終流入了可以保存並在稍後可以使用的地方，所以今年真是一個良好的開端。但是，即使城市仍在下雨，山區正在降雪，由於三年極端乾旱，加州水資源虧空太多，加州距離擺脫乾旱、恢復正常生態還有很長的路要走。

蒙特利公園市 議員及聖蓋博谷水區委員會前主席黃泰平（Thomas Wong）指出，在供水基礎設施方面，州長紐森 （Gavin Newsom）已經撥款數十億美元興建水利項目，進行現代化改造，儲存並確保社區所需要的生活和生產用水。州長去年8月公布的全面供水戰略包括增加300萬英畝呎新蓄水量，以及將地下水補給能力擴大至少50萬英畝呎。1英畝呎水約等於32萬6000加侖水。黃泰平強調，家庭生活節約用水大有潛力。例如修復馬桶漏水，每次洗澡給浴缸放水一半或更少，回收室內廢水灌溉草坪花園，手工洗碗代替洗碗機，改裝高效水龍頭和淋浴噴頭，節省用水比比皆是。

加州東灣供水局（EBMUD）總經理Clifford Chan，介紹該局的回扣計畫（Rebates）幫助消費者省水和省錢，適用於所有客戶。例如，草坪節水（Lawn Conversion），通過種植節水型植物提升抗旱能力，每平方英尺最多可補助2.5美元，將使自家草坪變成美麗的風景。再如，景觀設計援助計畫可補助200元，實施草坪改造或滴灌改造，從景觀設計師那裡獲得兩小時專業指導等，此類回扣項目有十幾個之多。