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台灣青年單車遊50國 花3500元

劉子為、王若然陳開／洛杉磯報導
於2016年開啟單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，近日來到美國洛杉磯，這是他踏上的第50個國家。（世說新聞團隊／攝影）
於2016年開啟單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，近日來到美國洛杉磯，這是他踏上的第50個國家。（世說新聞團隊／攝影）

於2016年開啟單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，近日來到美國洛杉磯，這是他踏上的第50個國家。王芮緹的窮遊至今花費不足3500美元，經歷過風霜雪雨，挺過艱難險阻的他，卻直言「在洛杉磯第一次被打敗」，原因是遊民太兇猛以及美國人戒備心較高。

影音：世說新聞團隊製作

王芮緹在大約一個月前抵達美國，從西雅圖一路騎單車到洛杉磯，因為怕單車被偷，平日住帳篷的他暫居在一對好心華人夫婦家中。初來乍到，王芮緹對美國稍有不適，他形容窮遊50個國家，這是第一次被打敗。

王芮緹指出，首先是因為遊民太兇猛，常常佔地為王。在洛杉磯時，就在他去麥當勞上廁所的幾分鐘內，儘管已經給單車套上保護罩，但仍難以阻擋遊民搜刮他的單車。騎行過程中，王芮緹也常被誤認為是遊民，或許因為遊民之間沒有私人財產不可侵犯的意識，他的行囊常被其他遊民關照。

讓王芮緹感覺在美國騎行難度很大的另一個原因，就是美國人戒備心較高。騎行大多數時間需要依靠他人的幫忙，但在美國，很多人都不願伸出援助之手。

因為在美國的簽證時間有限，王芮緹決定先前往墨西哥，從南加州順勢而下，直抵66號公路的終點。王芮緹今明兩年的主要目標是遊歷南美洲的各個國家。等到明年底或後年，他會與美國再續前緣。

依遊民指導 翻垃圾覓食

王芮緹的環球之旅開始於2016年8月13日，過30歲生日的他帶著7萬台幣（大約2333美元），從基隆坐船去福建，決定十年騎單車環遊世界。因為考慮到家人朋友可能會勸阻，他沒有告訴任何人。

從中國啟程，王芮緹在歐亞大陸的版圖內，一直往西北方向騎行，途徑中國、哈薩克斯坦、俄羅斯，和芬蘭等國。他在芬蘭遭遇了第一次單車被偷，也因此上了新聞，家人朋友這才知道他在環遊世界，並驚訝道「你怎麼會出現在聖誕老人村？」

王芮緹的環遊世界計劃在2020年因新冠疫情暫停。他回到台灣，帶著咖啡餐車環島，將自由與熱愛的精神帶給更多人。烏俄戰爭爆發後，王芮緹申請成為國際傭兵幫烏克蘭對抗俄羅斯，可惜申請失敗。2022年4月，他開始了新征程，前往俄烏邊境服務烏克蘭難民，6月份他又從歐洲前往加拿大繼續環球之旅。

因為是窮遊，王芮緹大多時間都在風餐露宿，面臨著各種危險。他曾在哈薩克斯坦遇見野狼，在加拿大碰到棕熊。除了應對各種危險，他還要擔心下一頓吃什麼。王芮緹在遊民的指導下，學會了翻垃圾桶覓食，能找到沒開封的餅乾、熱騰騰的披薩等食物果腹。在加拿大，當地人告訴他那裡99%的花都可以食用，於是他就將花草做成沙拉。

為愛走天涯 替女友圓夢

一路上，王芮緹也體驗過不少新奇的趣事。在土耳其的時候，當地一位大哥在和王芮緹聊天一小時後，對他表示十分欣賞，提出要將女兒許配給王芮緹，同樣的事情在土耳其發生了兩次，讓王芮緹感受到了充滿異域風情的好客之道。

王芮緹環遊世界的初衷是為愛走天涯，12年前的一場車禍帶走了他的女友，而環遊世界是女友生前的願望。王芮緹因此決定替女友實現夢想，等和女友天國重逢時分享他的故事。不過環遊世界需要慎重的考量。王芮緹起初也對此感到害怕和猶豫，但有天晚上，他突然夢到女友，女友在夢裡為他戴上紫色圍巾，並告訴他該出發了。

王芮緹在遊民的指導下，學會了翻垃圾桶覓食，能找到熱騰騰的披薩等食物。（王芮緹Fa...
王芮緹在遊民的指導下，學會了翻垃圾桶覓食，能找到熱騰騰的披薩等食物。（王芮緹Facebook）
王芮緹在芬蘭遭遇了第一次單車被偷，還因此上了新聞。（王芮緹Facebook）
王芮緹在芬蘭遭遇了第一次單車被偷，還因此上了新聞。（王芮緹Facebook）

遊民 洛杉磯 哈薩克斯坦

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