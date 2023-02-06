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亞馬遜華人員工慘 股票跌憂被裁丟H1-B身分

記者朱敏梓／洛杉磯報導
亞馬遜財報不佳，華人員工表示自己的股票縮水1/3。（Getty Images）
亞馬遜財報不佳，華人員工表示自己的股票縮水1/3。（Getty Images）

亞馬遜華人員工慘字了得，不僅天天擔心被裁，持有的公司股票也直線縮水三分之一。電商龍頭亞馬遜（Amazon）2月2日公布第四季和2022全年度財報，其中全年虧損27億美元，是亞馬遜自2014年以來首次出現盈轉虧的情況。

對於亞馬遜員工而言現在是非常難熬。亞馬遜在2023年一開年就裁員1.8萬人。居住在南加的陳女士去年剛加入亞馬遜，擔任產品經理一職。陳女士說，自己經歷半年面試，才好不容易找到這個滿意的工作，然而工作沒到半年，團隊中的好幾個同事就突然一夜之間「消失」了，裁員來的毫無徵兆，讓人措手不及。

陳女士表示，這次公布的財報業績如此之差，恐怕今年還會有新一波裁員，天天都提心吊膽，因為自己是H1-B工作簽證身分，再加之現在整個科技行業和經濟大環境都不景氣，被裁員就完蛋了。

噩耗還不止這一個，陳女士說，亞馬遜內部已發出消息，從現在開始不再允許社招SDE1，所有的SDE1都必須通過校招/returned offer（實習結束后提前拿到正式錄用機會）才可以。SDE1是亞馬遜員工的基礎等級，像是剛畢業的學生，或是轉碼面試者常屬於這一等級。這意味著，以後轉碼非常難，那些網上靠著刷題就拿到亞馬遜Offer的經歷，幾乎不可能。

2022年對於亞馬遜是煎熬的一年，股價重挫、大規模裁員、年度財報嚴重虧損。亞馬遜經歷上市25年以來成長最緩慢的一年，全年營收僅增長9%，且股價在2022年幾乎腰斬。此外，根據財報顯示，亞馬遜預估本季獲利最糟可能歸零，且未來幾季料將持續趨緩，財報一出股價更是遭受重創。

對於那些在亞馬遜股價直線上升時加入的員工，身價也是「直線縮水」。大約2019年底加入亞馬遜的華女Phoebe說，自己剛進入亞馬遜時，股價處於高點，到現在自己的公司股票已縮水三分之一。對於員工來說，股票也是自己薪酬包（Package）很重要的一部分，這等於自己年收入少了三分之一。

亞馬遜 裁員 股價

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