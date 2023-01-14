南加州周末兩輪降雨 留意滑坡泥石流

南加州本周末又有兩輪降雨。（記者王若然／攝影）

南加 州近期頻受「雨神」光顧，本周末又將迎來兩輪降雨，時間是從13日（周五）晚間至16日（周一）。南加州大部分地區將在本周末處於斷斷續續降雨中，其中最強降雨在14日下午或晚間。降雨期間將伴有大風、洪水等災害。

根據國家氣象局（National Weather Service）消息，洛杉磯 地區13日晚有零星降雨，部分地區有短暫中雨或大雨。另有降雨將在14日下午或晚間來臨，這場雨勢比較大，介於南加土地已經在前幾場暴雨中水分飽和，此次降雨或將造成滑坡和泥石流。

國家氣象局預測，住在沿海和山谷地區，降雨可達1吋，在山地和山區，降雨將達1.5至3吋。海拔7000呎及以上將有降雪 。

這場降雨將在14日晚間停歇，直到15日（周日）南加州地區又將經歷第二輪降雨。不過這場雨勢不大，將持續至16日，此後恢復晴天。不過下周周末，又有一場聖塔安那氣旋形成。

羚羊谷地區在14日晚有大風預警，屆時風力預計時速20至30哩，最高可達50哩。洛杉磯縣山地從14日中午到17日凌晨3時將有降溫預警（winter weather advisory），7000呎海拔以下地區最多有3吋降雪，該海拔以上地區將有5至10吋降雪。15日晚至16日，5500呎以上地區將有5至10吋降雪。

國家氣象局提醒民眾，降雨降雪期間要注意交通安全，大風天氣可能會有吹散的樹枝，阻礙交通。

為應對周末新一輪暴雨，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）14日宣布城市進入緊急狀態。洛杉磯應急運作部門（Emergency Operations Organization）將採取措施，保護生命財產不受降雨侵害，並要求州長取消限制措施，以便城市應對災害和重建恢復工作。貝斯還向州政府申請了災害基金，並督促州政府加快洛市賑災項目申請進度。