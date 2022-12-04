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加州4城 僅靠夫妻社安金可度日

記者趙健／洛杉磯報導
36%的美國人認為自己不會有足夠的錢來負擔退休生活。（unsplash.com）
36%的美國人認為自己不會有足夠的錢來負擔退休生活。（unsplash.com）

生活成本持續上漲使很多人不得不延遲退休年齡，加州地區生活成本尤其高昂，想要退休更是難上加難。近日，數據統計公司GOBankingRates評選出四個僅憑夫妻兩個人的社安金，就可以享受不錯生活的城市。

根據社會安全署(Social Security Administration）統計，2022年平均每位退休族每月領到的社安金為1657美元，由此可以計算出一對夫妻每月的社安金總收入為3314美元。 GOBankingRates通過對生活必需品、醫療、租金（一間臥室的公寓）等開支的考量，評選出加州地區四個生活成本低於3314美元的城市。

河濱市（Riverside）

河濱市是內陸帝國最大城市，人口約30萬人，是近年美國成長最快的城市之一，也是「The Currency」雜誌中選出最適合居住的城市之一。河濱市有美味的柑橘、豐富的徒步線路（甚至還有火山景點）和不錯的州立大學。當然還有地理位置的優勢，距離洛杉磯約60英里。對那些因高房價或租金正與洛杉磯告別的人來說，這是一個不錯的選擇。不過，這座城市失業率很高，犯罪率也相對較高，這也是其宜居性得分不高的原因。

波莫那市（Pomona）

作為洛杉磯縣第五大城市，波莫那市距離洛杉磯僅30英里，是另一個吸引大量洛杉磯人前來尋求更實惠生活環境的加州城市。亞裔人口占比10.56％，是非常多樣化的城市，這也正是它對外來人口具吸引力的原因之一。但犯罪率過高的問題同樣也存在在這個城市。

沙加緬度市（Sacramento）

加州首府，也被稱為樹木之城，常年鬱鬱蔥蔥的景色，讓走在這座城市街道的人感覺愜意。這裡亞裔人口占比22.8％，首府地區華人超市超過十家，對華人來說生活非常方便。沙加緬度市還以其蓬勃發展的藝術氛圍，和農場有機食品產業的發展而聞名，其150萬英畝的農田生產出約165種農產品。對於退休族來說，這裡的宜居性得分最高，不過犯罪率依然是影響該城市得分的一個因素。

弗瑞斯諾市（Fresno）

地處聖荷昆谷（San Joaquin Valley）的弗瑞斯諾市位於加州中心地帶，擁有高度多樣化的人口結構，亞裔人口占比14%，是當地第三大族裔。在這裡，租一間一臥室公寓每月只需1050美元，在當今加州地區，如此實惠的租金確實難得。弗瑞斯諾市的宜居率只有 57 分，主因是空氣質量較差，經濟環境並不理想。

據全球退休指數顯示，有36%的美國人認為，他們可能永遠也存不夠退休養老的錢；另一項來自財務管理公司MagnifyMoney的調查發現，46% 的美國人甚至預計退休時仍將處於負債狀態。也許，選擇一個更為「實惠」的城市養老可以緩解這項壓力。不過很明顯，這些城市普遍存在的犯罪率問題，將會是人們在規劃未來時不得不面對的一大重要因素。

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