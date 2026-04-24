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你家庭院可能被偷裝隱藏攝錄機 警方教戰防賊「踩點」

編譯組／綜合報導
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南加州不同地區民眾多次舉報院子被偷裝監控鏡頭。（Chino Hills警局）
南加州不同地區民眾多次舉報院子被偷裝監控鏡頭。（Chino Hills警局）

洛杉磯KTLA電視台報導，南加州當局向居民發出提示，籲須警惕並注意賊匪有否在自家的庭院內安裝隱藏式攝錄機，並詳細列出察視方法和相關防盜要訣，以策安全。

洛杉磯市警察局聖塔克拉利塔谷分局（Santa Clarita Valley Station，下稱SCV分局）在社群媒體列出多個步驟，讓居民用以偵測並預防被賊人安裝的隱藏式攝錄機。

警員指出，南加州社區已多次發現在住宅的院子裡，被安裝了隱藏式攝錄機的現象，顯示此一問題已伸延至整個地區。

以下是SCV分局向居民發出的建議：

留意庭院內有否以下物件或情況：

●被塞進灌木叢或盆栽內的小盒子、假石頭或裝置

●與周遭環境不匹配或最近被移動過的物品

●指向門、窗及／或車道的物體

●微型鏡頭或反光玻璃表面（即如類似手機相機針孔的小玻璃圓片）

●陽光以特定的角度反射在鏡頭上

●在不尋常位置如樹上、柵欄上、屋簷上和燈具上發現裝置

●隱藏在鳥屋、灑水頭或庭院裝飾的裝置

●伸入灌木叢或沿著柵欄延展的電線或電池組

●小型外置電池組或用膠帶纏繞的零件

洛市警方向居民建議多項方法以檢視庭院內有否隱藏式攝錄機，例如查看樹木叢有否可疑裝...
洛市警方向居民建議多項方法以檢視庭院內有否隱藏式攝錄機，例如查看樹木叢有否可疑裝置，或有否伸入樹木叢內或沿著柵欄延展的電線或電池組。示意圖。（Unsplash / Joel Moysuh）

夜間偵測方法：

●在漆黑區域打開手機鏡頭，看有否出現細小光點或紫色光點，很多隱藏式攝錄機使用肉眼看不見的紅外線

●用手電筒緩慢照射灌木叢、柵欄和院子裡的物品

●注意相機鏡頭有否明顯反光

異常的行為跡象：

●陌生人無故在屋外周圍遊蕩

●有人假裝是推銷員或銷售人員，實際上進行監視

●尋找「踩點」跡象，例如遺留在前門而無人理會的傳單或物品——盜匪用以偵測房屋是否有人居住

一旦發現隱藏式攝錄機的應對措施：

●切勿觸摸或破壞

●須遠距離拍照

●如有可能，增加照明及安裝家居監控設備

●使用加強密碼以保護WiFi網絡

預防措施：

●如有可能，修剪庭院植物，以減少隱藏點

●定期檢查庭院，尤其在外出之後

●與鄰居建立聯繫——當局表示「共同防範」是最好的防禦措施之一

●考慮安裝感應燈及／或門鈴攝錄機以提高可見度

一旦發現自家院子內被裝置了隱藏式攝錄機，應聯絡當地的執法機構或警長辦公室的非緊急部門，以了解如何跟進事情。若遇緊急情況，應撥打911。

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