LAX旅客自動接駁系統測試 班距最短每兩分鐘一班

LAX旅客自動接駁系統20日展開測試。（圖片取自LAX官網）

洛杉磯國際機場 （LAX）備受關注的「旅客自動接駁系統」（Automated People Mover）近日邁入一項重要里程碑。該系統已於20日正式展開測試，但目前仍處於「無人運行」階段，尚未開放乘客搭乘。

這條全長約2.25英里的高架軌道系統自2019年動工，原定於2023年啟用，但工程進度延宕至今。進入2026年，機場方面表示，此次測試階段是確保未來正式營運順利的重要步驟，目的是在正式載客前排除所有潛在問題。

根據相關規定，系統正式對公眾開放前，必須完成連續30天無中斷運行的測試。未來60天內，列車將依照預計的全天候（24小時、每周7天）營運模式進行測試，但仍不會載客。

在高峰時段（上午9時至晚間11時），系統將安排九列由四節車廂組成的列車同時運行，每列最多可搭載約200名乘客及其行李。列車將在六個車站之間穿梭，包括中央航廈區內三個站點、經濟停車場一站、全新的整合租車 中心一站，以及LAX地鐵 接駁站。機場官員指出，列車班距最短可達每兩分鐘一班。

整體行程方面，從租車中心至西側中央航廈區站的行駛時間約為10分鐘。

根據規畫，該旅客自動接駁系統未來將對持機票旅客、機場員工，以及接送旅客的民眾免費開放。系統全面投入使用後，預計每年可服務約3000萬人次，同時每日可減少約11萬7000英里的車輛行駛里程，有助於緩解機場周邊交通壓力。

不過，截至目前，官方仍未公布具體啟用時間。