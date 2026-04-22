吳程遠連任造勢晚會 逾400人支持

吳程遠在晚會上分享過去四年的政績，並期望繼續帶領聖蓋博進入第二階段發展。（吳程遠提供）

聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）日前舉辦連任造勢晚會，吸引超400支持者到場。吳程遠在會中回顧過去四年擔任市議員及市長期間的施政成果，並表示將以此為基礎，持續推動聖蓋博邁向第二階段發展。

聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）日前舉辦連任造勢晚會，現場有超過400位支持者，氣氛熱烈。（吳程遠提供）

回顧政績，吳程遠表示，在其擔任市長期間，成功將道路鋪設品質指數（PCI）提升至85分，並帶領市府財政由赤字轉為盈餘，建立高達2300萬美元的儲備金，使聖蓋博市自加州 審計局（State Auditor）列管的財政高風險城市名單中除名。此外，在降低犯罪率及促進經濟發展方面，亦取得顯著成果。

活動中，有在地商家指出，過去事故頻繁的Grand Ave與San Gabriel Blvd路口，正是在吳程遠聽取民眾意見後，主動要求市府改善交通動線的案例之一。隨著相關措施逐步落實，該路口事故率明顯下降，不僅提升用路安全，也回應市民長期關切。其他方面，吳程遠亦曾提議將退伍軍人紀念碑列入市政議程，隨著市府財政改善，該項目目前已完成設計並正式啟動。

吳程遠獲得加州眾議院多數黨黨鞭Mark Gonzalez背書。吳程遠表示，2022年向選民提出的承諾已逐步實現，城市發展不應僅著眼於短期成果，更須建立在長遠規畫之上。面對2028年洛杉磯奧運，他強調，重要的不只是賽事本身，而是賽後聖蓋博將成為一座什麼樣的城市。

吳程遠指出，此次爭取連任的核心，在於延續既有基礎，推動城市進入第二階段發展，並在發展與配套之間取得平衡，同時強化國際連結，確保城市穩健前行。

加州眾議員方樹強（右）支持吳程遠（中）競選連任。（吳程遠提供）

展望未來，隨著基礎建設逐步完善及財政趨於穩定，預期將吸引更多企業進駐。全市18項開發案亦將於未來三至10年內陸續完工，預計新增近千戶居民。面對人口成長與治安需求，吳程遠認為興建新警政大樓刻不容緩。目前市府正研議透過調整銷售稅，推動新警局建設並列入選票。除提供具競爭力的薪資與福利外，完善的硬體設施與充足空間，也有助吸引並留住優秀警力，縮小人口成長與警力配置之間的落差。

當天出席的南加州民選官員，包括加州眾議員方樹強、聖蓋博谷水利局董事伍國慶、羅斯密市議員鄧樹燦、亞凱迪亞市議員鄭博仁、天普市長文尚丞、布班克市議員Anthony Konstantine、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti、阿罕布拉市議員王楠（Noya Wang）、聖瑪利諾前市長孫國泰等。