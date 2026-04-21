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空中攝影「像大鵬俯瞰世界」 成南加州新潮流

記者楊青／洛杉磯報導
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李若用無人機拍攝自家鮮花盛開的小庭院。（李若提供）
李若用無人機拍攝自家鮮花盛開的小庭院。（李若提供）

南加州春暖花開，山谷蒼翠，大地斑斕，不少華洋民眾發現，用無人機俯拍春日景色別有一番風味，空中視角更讓人彷彿翱翔天宇，「像大鵬一樣俯瞰世界」，成為越來越多華人玩家和攝影愛好者的新潮興趣。

國家廣播公司洛杉磯電視台資深華裔記者李若獲得公司獎賞的禮物無人機」。李若說，在春假期間第一次用無人機拍攝自家鮮花盛開的小庭院，沒想到短短兩分多鐘的小視頻分享給周邊朋友，引來一片驚艷。他說，自己用傳統鏡頭拍攝了幾十年，沒想到無人機的效果如此出人意料，讓他看到他從來沒有看到的廣闊角度。他笑言，從來不知道自家庭院這麼美。

家住鑽石吧的攝影發燒友李碩是南加州最早接觸無人機攝影的華人之一，從2018年就開始玩無人機。他回憶，最初只是出於好奇，希望探索各個景點從空中俯拍的視角，他常到公立公園、海邊拍攝，享受空中攝影帶來的樂趣。

無人機技術日新月異，李碩的設備也不斷升級，他的投資也從最初的400美元增加到2100美元。他表示，操作無人機不只是拍攝，更是一種心靈療癒，「我骨子裡像那句話說的，人類天生向往飛翔與天空，飛行過程中有一種奇妙的新鮮感」，每次照片和視頻出來，都像自己插上翅膀在天際中翺翔。

這些年，李碩帶著家人和他的無人機走遍了加州和全美山山水水，從拉斯維加斯紅石峽谷到北密西根州楓葉森林；從夏威夷歐胡島和大島的海涯、火山和熱帶雨林，到紅杉國家公園和優勝美地；還有聖地牙哥海灣、加州一號公路大蘇爾Big Sur、黃石大提頓等等，全部收入他的無人機鏡頭，「如果沒有無人機，我很難想像自己怎麼拍下這些照片」。

無人機發燒友表示，南加州的春天，是無人機愛好者的天堂，海岸、山谷與花田，提供了豐富的空中視角，也讓這項興趣在春天變得更加迷人。洛杉磯沿海的漢廷頓灘和聖塔蒙尼卡灘，可以捕捉海岸線與海浪的壯麗景觀。

洛杉磯無人機發燒友表示，目前無人機的拍攝除自娛自樂外，一些行業也開始啟用無人機充當小助手，比如保險業者使用無人機拍攝客戶房屋和屋頂狀況，為保險定價提供參考；地產經紀則用無人機拍攝房屋美照，為銷售加分。

李碩說，他的一位洋人朋友近年開始專門用無人機為警察局和電力公司勘察地形，經濟效益不錯。

李碩無人機拍攝的密西根紅楓林。（李碩提供）
李碩無人機拍攝的密西根紅楓林。（李碩提供）

李若用無人機拍攝自家鮮花盛開的小庭院。（李若提供）
李若用無人機拍攝自家鮮花盛開的小庭院。（李若提供）

李碩用無人機拍攝的聖地牙哥。（李碩提供）
李碩用無人機拍攝的聖地牙哥。（李碩提供）

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