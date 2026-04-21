避免勞資糾紛怎麼做？ 律師：簽書面協議確保約束力

員工頻繁流動，給公司經營帶來顧客流失隱患。部分法律專業人士指出，業者與員工簽帶有約束力的書面協議，可以達到一定限制作用。示意圖。（取自unsplash）

南加州 聖蓋博谷近來發生一起華資美甲店資深員工離職帶走客源，引發勞資糾紛案例，引起業界對是否與員工簽訂正式合約以及員工忠誠義務的關注。對不少華人 小型企業來說，勞資雙方往往僅以口頭約定為主，加上員工流動性較大，無形中為企業經營埋下客源流失隱憂。部分法律專業人士指出，若能簽署具約束力的書面協議，可在一定程度上降低風險。

在聖蓋博市一家美甲店工作的華女Lucia表示，店內從未與員工簽訂正式書面勞動合約，據她了解，多數同事也都如此。日常工作規範主要由業者或經理口頭說明，員工多半憑自律遵守。她指出，若技師私下與顧客交換聯絡方式，會被視為不妥。經理若在場發現，通常會制止與提醒。因此，她未聽聞店內有技師離職後帶走客戶的情況。

不過，Lucia也坦言，近年美甲業確實面臨客源流失問題，部分原因與離職員工帶走客戶有關，但更主要還是受整體經濟影響。隨著通貨膨脹加劇，不少老顧客減少消費頻率，導致業績下滑。

資深保險業者、同時經營小型企業的程正勤認為，企業若要降低員工帶走客源的風險，應與員工簽訂書面協議，明確約定若因帶走客戶而損害公司利益，可能面臨法律責任。她指出，具法律效力的合約雖無法完全杜絕問題，但至少能發揮一定的約束與嚇阻作用。此外，企業也應重視員工忠誠度培養，這對企業長遠發展至關重要。

律師郝琦則分析，在美容、美甲與美髮等行業，顧客對技師的選擇具有高度主觀性，不少顧客會長期固定由特定技師服務。一旦該技師轉往其他店，顧客隨之流動的情況相當常見，實務上難以有效限制。她指出，即使業者與員工簽署所謂的「避免不當競爭」條款，在加州法律框架下，對員工離職後的客源流動，實際約束力有限；即便提起訴訟，舉證過程也相當困難。

律師方孝偉亦表示，雇主與員工簽訂包含競爭限制內容的書面協議，雖未必能在法律上全面執行，但仍具一定的警示與嚇阻效果。他強調，企業更應著力營業秘密的保護，以及強化員工在職期間的忠誠義務管理，這才是防範客源流失的關鍵。