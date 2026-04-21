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載有13人熱氣球突降民宅後院 屋主驚呆拍照留念

河濱訊
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南加州周末發生一起罕見事件，一個載有13名乘客的熱氣球意外降落在民宅後院，讓屋主...
南加州周末發生一起罕見事件，一個載有13名乘客的熱氣球意外降落在民宅後院，讓屋主夫婦大感震驚，直呼不可思議，太不真實！（示意圖取自pexels）

加州周末發生一起罕見事件，一個載有13名乘客的熱氣球意外降落在民宅後院，讓屋主夫婦大感震驚，直呼不可思議，太不真實！

據The Press-Enterprise報導，4月18日清晨，一群「從天而降」的不速之客，搭乘熱氣球降落在河濱縣坦密庫拉（Temecula）一戶民宅後院，讓屋主亨特（Hunter）與珍娜（Jenna）措手不及。這對夫妻完全沒有預料到，會有訪客以這樣的方式登門。

當天是周六，上午8時30分，珍娜正在家中做瑜伽，亨特則在看電視。此時，他的手機突然收到通知，顯示後院監視器偵測到異動，緊接著門鈴響起。亨特開門後，一名男子告知：「有一個熱氣球降落在你們的後院。」

亨特回憶說：「我當時還以為他指的是小朋友派對用的氣球，完全不明白他的意思。」對方隨即補充：「不是，是大的熱氣球。」

夫妻倆走到後院後，眼前景象讓人難以置信：一個巨大的熱氣球停在平坦的草地上，吊籃內坐著13名滿臉笑容、甚至還在歡呼的乘客。

這次降落過程驚險卻幸運。據了解，當時風勢在關鍵時刻突然減弱，飛行員判斷無法抵達原定降落點，遂臨機應變，選擇就近降落。在穩定操控下，熱氣球成功避開樹木與屋頂等障礙物，最終平穩降落於後院草地，無人受傷。

亨特表示：「平常不會把自家後院當成有人會從天而降的地方，這整件事真的很不真實。」

坦密庫拉以熱氣球觀光、壯麗山谷與晴朗天氣聞名全美。不過，亨特與珍娜夫婦在這棟帶有傾斜後院的獨立住宅已居住數年，卻從未意識到自家就位於熱氣球飛行路線附近，如今才「親身體會」。

看到吊籃內滿載乘客時，亨特一度愣住，隨後拿起手機拍照留念。他說：「這實在太罕見了，我一定要拍下來。」珍娜則走進廚房，拿水招待這群從天而降的訪客。

事後，有人透過無線電呼叫補充燃料，使熱氣球重新升空，約上升至100英尺後飛往附近街道降落。乘客隨後搭乘廂型車返回停車地點，熱氣球與吊籃則被收折並裝入大型拖車運離現場。

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