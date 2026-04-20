我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

中國旅客來美住酒店 客房迷你吧 移位即計費

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迷你吧英文提示說明：「任何物品被移動或取走超過5秒，將會自動從您的帳單計費。」（...
迷你吧英文提示說明：「任何物品被移動或取走超過5秒，將會自動從您的帳單計費。」（受訪者截圖）

隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店開始在客房迷你吧台（Mini Bar）安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中，引發不少旅客困惑與爭議。近日，有華人旅客反映，僅因出於好奇拿起迷你吧的零食或飲料查看，不到幾秒鐘便被系統自動計費，直呼「還沒吃就要付錢」，感到難以接受。

不久前，來自中國的Susan一家三口赴洛杉磯旅行，入住當地一家中高檔酒店。進入客房後，她看到迷你吧台上擺放多種零食與飲料，便隨手拿起查看。未料不久後，前台便通知相關物品已計入房費帳單。

Susan表示，她並未食用任何食品，只是拿起來看一看，卻被視為消費，讓她難以理解。酒店服務人員則回應，該房型採用感應式迷你吧系統，只要物品離開原位超過約5秒，即會觸發計費機制，且相關規則已在房內明確標示。Susan再仔細查看英文提示說明，內容是「任何物品被移動或取走超過5秒，將會自動從您的帳單計費。」

儘管如此，Susan仍認為規則過於苛刻，形容「太離譜」，最終只得將相關商品打包帶走。她也提醒其他旅客，入住酒店時務必先了解清楚哪些屬於免費、哪些為計費項目，以免在不知情的情況下，被列入帳單。

對此，酒店業者胡張燕燕指出，南加州不少中高端酒店客房內均設有迷你吧，其中包含部分免費飲品與計費零食。但對於「只是拿起查看就計費」的做法，她認為仍顯得過於嚴格，建議旅客如有爭議，應立即向前台反映，要求說明與調整帳單。

律師李紅則表示，各酒店收費規則屬於契約條款的一部分，入住前通常已明確告知，因此原則上具有約束力。但在實務上，對「是否實際消費」的舉證往往存在困難，旅客與酒店雙方都不易提出確切證據，使得此類爭議時常陷入模糊地帶。

根據個人理財資訊網站NerdWallet建議，與其事後處理爭議帳單，更有效的方式是在入住前就避免潛在問題。隨著越來越多酒店採用感應式迷你吧，只要物品被移動，系統便會自動記錄並觸發計費流程，部分系統甚至在物品離開原位一分鐘後，即完成扣費判定。

在這種機制下，即便只是短暫拿起查看標示或成分，只要未能完全復位，都可能被視為消費。因此，最穩妥的做法，是盡量避免觸碰迷你吧內物品。若確需查看，也應迅速完成並確保完全放回原位。

專家也建議，若行程允許，旅客可在訂房時直接選擇無迷你吧設置的房型，或改住提供免費迷你吧服務的酒店，以降低誤扣費風險。

NerdWallet強調，在智慧計費系統下，「是否實際消費」往往不如「是否觸發系統」來得關鍵。一旦發生誤扣，即使最終成功退款，往往也需要耗費時間與精力溝通與處理，整體成本有時甚至超過被收取的費用本身。

隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項...
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

洛杉磯 華人

上一則

防執法誤殺身心障礙者慘劇再發生 洛警局強化培訓

下一則

不怕AI搶飯碗 醫療、科研、工程…10大高薪職業前景看好

延伸閱讀

酒店客服要求給「好評」山西女開房間被抓到 老公提離婚

酒店客服要求給「好評」山西女開房間被抓到 老公提離婚
旅歐應注意 硬幣當小費不禮貌 恐招來厭惡感

旅歐應注意 硬幣當小費不禮貌 恐招來厭惡感
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
移民專頁／全家入境 為何爸爸進小黑屋？

移民專頁／全家入境 為何爸爸進小黑屋？
江門網約車內賣現磨咖啡 滴滴禁推銷：賺的還不夠扣

江門網約車內賣現磨咖啡 滴滴禁推銷：賺的還不夠扣
移民專頁／華人返鄉易返美難 律師：持H-1B暫勿離境

移民專頁／華人返鄉易返美難 律師：持H-1B暫勿離境

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火