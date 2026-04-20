中國旅客來美住酒店 客房迷你吧 移位即計費

迷你吧英文提示說明：「任何物品被移動或取走超過5秒，將會自動從您的帳單計費。」（受訪者截圖）

隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店開始在客房迷你吧台（Mini Bar）安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中，引發不少旅客困惑與爭議。近日，有華人 旅客反映，僅因出於好奇拿起迷你吧的零食或飲料查看，不到幾秒鐘便被系統自動計費，直呼「還沒吃就要付錢」，感到難以接受。

不久前，來自中國的Susan一家三口赴洛杉磯 旅行，入住當地一家中高檔酒店。進入客房後，她看到迷你吧台上擺放多種零食與飲料，便隨手拿起查看。未料不久後，前台便通知相關物品已計入房費帳單。

Susan表示，她並未食用任何食品，只是拿起來看一看，卻被視為消費，讓她難以理解。酒店服務人員則回應，該房型採用感應式迷你吧系統，只要物品離開原位超過約5秒，即會觸發計費機制，且相關規則已在房內明確標示。Susan再仔細查看英文提示說明，內容是「任何物品被移動或取走超過5秒，將會自動從您的帳單計費。」

儘管如此，Susan仍認為規則過於苛刻，形容「太離譜」，最終只得將相關商品打包帶走。她也提醒其他旅客，入住酒店時務必先了解清楚哪些屬於免費、哪些為計費項目，以免在不知情的情況下，被列入帳單。

對此，酒店業者胡張燕燕指出，南加州不少中高端酒店客房內均設有迷你吧，其中包含部分免費飲品與計費零食。但對於「只是拿起查看就計費」的做法，她認為仍顯得過於嚴格，建議旅客如有爭議，應立即向前台反映，要求說明與調整帳單。

律師李紅則表示，各酒店收費規則屬於契約條款的一部分，入住前通常已明確告知，因此原則上具有約束力。但在實務上，對「是否實際消費」的舉證往往存在困難，旅客與酒店雙方都不易提出確切證據，使得此類爭議時常陷入模糊地帶。

根據個人理財資訊網站NerdWallet建議，與其事後處理爭議帳單，更有效的方式是在入住前就避免潛在問題。隨著越來越多酒店採用感應式迷你吧，只要物品被移動，系統便會自動記錄並觸發計費流程，部分系統甚至在物品離開原位一分鐘後，即完成扣費判定。

在這種機制下，即便只是短暫拿起查看標示或成分，只要未能完全復位，都可能被視為消費。因此，最穩妥的做法，是盡量避免觸碰迷你吧內物品。若確需查看，也應迅速完成並確保完全放回原位。

專家也建議，若行程允許，旅客可在訂房時直接選擇無迷你吧設置的房型，或改住提供免費迷你吧服務的酒店，以降低誤扣費風險。

NerdWallet強調，在智慧計費系統下，「是否實際消費」往往不如「是否觸發系統」來得關鍵。一旦發生誤扣，即使最終成功退款，往往也需要耗費時間與精力溝通與處理，整體成本有時甚至超過被收取的費用本身。