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全新屋頂仍漏水 華人餐廳翻修折騰2年成噩夢

記者劉子為/聖塔克拉利塔報導
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華人餐廳業者花費2萬多美元更換整個屋頂，希望徹底解決長期困擾的漏水問題，沒想到工...
華人餐廳業者花費2萬多美元更換整個屋頂，希望徹底解決長期困擾的漏水問題，沒想到工程完工不久屋頂便再次滲水。（受訪者提供）

儘管南加州降雨量不高，但對一名華人餐廳業者而言，每到雨季卻成了最頭疼的時候。兩年前，他花費2萬多美元更換整個屋頂，希望徹底解決長期困擾的漏水問題，沒想到工程完工不久屋頂便再次滲水。過去兩年間每逢降雨，餐廳屋內仍頻繁出現漏水情況，有時甚至在客人用餐時滴落，影響營業。業者表示，問題至今未解決，還可能涉及無證施工，目前正考慮透過法律途徑維權。

受訪者Kenny表示，他在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）經營一家餐廳，存在屋頂老舊的問題，過去雖曾多次修補，但仍有零星漏水。2024年1月，他在小紅書上找到一位華人施工者，對方自稱具有施工執照。雙方隨後簽訂合約，總價為2萬5000美元，隨後又增加700美元的防水漆費用，整個工程最終花費2萬5700美元。

工程於2024年1月底動工，期間因降雨曾暫停施工，最終在3月中旬完工。不過，屋頂完工後不久便再次出現漏水。根據Kenny提供的聊天記錄，從2025年至2026年初，他多次聯繫施工者反映屋頂漏水問題。他表示，雙方簽訂的合約中承諾屋頂工程提供五年保固。在工程剛結束的一段時間內，對方回應還算積極，也曾多次回來補修，但漏水問題始終未能徹底解決。

隨著時間推移，維修安排逐漸變得拖延。今年2月降雨時，餐廳屋頂再次出現漏水情況。當他再次聯繫施工者時，對方回覆稱維修需要排隊預約、按順序處理，因此無法提供確切的上門維修時間。但問題至今已有兩年，讓他開始考慮透過法律途徑維權。

Kenny目前已諮詢律師並查詢相關資料。律師經查詢指出，該施工者可能沒有合法施工執照，若涉及無證施工，在法律上業主通常具有較大勝算。不過律師同時提醒，即使案件勝訴，也未必能順利追回工程款。根據Kenny的轉述，律師查詢後認為對方可能沒有合法居留身分，若對方缺乏穩定資產或收入來源，即使判決要求賠償，也可能難以實際執行。

他已將自己的經歷分享到小紅書，希望提醒更多華人業者在尋找施工服務時提高警惕。

根據加州法律，建築或裝修工程若超過一定金額，施工者須持有加州承包商執照委員會（CSLB）核發的承包商執照。若承包商在沒有執照的情況下從事施工，業主可向CSLB投訴，並可透過民事訴訟要求對方退還已支付的工程款。

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