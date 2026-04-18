涉謀殺14歲少女 R&B歌手D4vd好萊塢山住宅被捕

新生代R&B歌手D4vd（本名 David Anthony Burke）因涉嫌謀殺14歲少女赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez），16日被逮補，目前不得保釋。（美聯社）

美國知名新生代R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）涉嫌謀殺14歲少女赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez），於16日被逮捕，目前不得保釋。D4vd的逮捕時間距赫南德茲的遺體在特斯拉 車內被發現，已相隔超過七個月之久。洛杉磯 市警局（LAPD）表示，該案將於4月20日提交洛杉磯縣檢察官辦公室，評估是否正式起訴。

NBC電視台等媒體報導，洛市警局警官Scot Williams表示，D4vd在好萊塢 山Marmont Avenue的一處住宅內被逮捕。Williams指出：「警局一直盡力掌握他的行蹤，一旦建立起足以逮捕他的謀殺合理嫌疑（probable cause），就立即展開逮捕行動。」 多名全副武裝的警員持槍，在好萊塢山Marmont Avenue的一處住宅逮捕D4vd（本名 David Anthony Burke），其中部分人員配戴戰術頭盔與防護裝備。（取自洛市警局）

檢方在聲明中表示：「本案預計將交由重大犯罪部門處理，屆時檢察官將審查相關事實與證據，以判斷是否具備足夠證據提出指控。」

根據TMZ記者拍攝到的畫面，有多名全副武裝的警員持槍逮捕D4vd，其中部分人員配戴戰術頭盔與防護裝備，凸顯當局對此次逮捕行動的高度重視。

雖然D4vd已被捕，但代表他的律師對此表示，已做好準備，將「積極為David的清白進行辯護」。

根據KTLA 5電視台報導，這起案件發生於2025年9月8日，當時Hollywood Tow的員工通報，一輛停放在拖吊場內的特斯拉休旅車散發惡臭。該車此前在好萊塢山區被通報為棄置車輛，並在拖吊場停放了五天。這輛掛有德州車牌的Tesla Model Y登記在D4vd名下。D4vd是一名迅速走紅的R&B歌手，擁有數百萬粉絲與追隨者。

該輛特斯拉在被拖走前，曾停放於Bluebird Avenue，距離D4vd當時居住的一處出租屋不遠。警方隨後對該住所申請並執行搜索令，並在現場查扣多項證據。2025年11月18日，洛杉磯市警局（LAPD）消息人士曾向KTLA透露，D4vd已被視為赫南德茲死亡案的嫌疑人。

據悉，赫南德茲2024年4月起便從雷克埃爾西諾（Lake Elsinore）失蹤，當時年僅13歲。她與Burke之間可能存在的關係，成為調查重點之一；網路上流傳的照片顯示，兩人疑似曾一同出現。赫南德茲的母親曾向調查人員表示，女兒失蹤時有一名叫David的男友。

據報導，兩人右手食指上都有「Shhh」字樣的刺青。此外，D4vd身邊的友人也普遍誤以為赫南德茲已經19歲。

隨著調查持續進行，2026年2月公開的法院文件顯示，D4vd已成為調查的目標。相關文件原本被列為機密，但在D4vd家人於德州法院挑戰傳票、拒絕出庭向加州大陪審團作證後，內容被公開。