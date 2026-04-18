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紀實作家邱瀟君談筆耕 用書寫為不能說話的人發聲

記者楊青╱洛杉磯報導
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洛杉磯紀實文學作家邱瀟君鼓勵大家筆耕寫作，她表示，真實記錄自己和周遭的人與事並非...
洛杉磯紀實文學作家邱瀟君鼓勵大家筆耕寫作，她表示，真實記錄自己和周遭的人與事並非難事，人人可為。（記者楊青╱攝影）

近年多次斬獲台灣各種文學大獎的洛杉磯紀實文學作家邱瀟君，日前在文學雅敘上鼓勵大家筆耕寫作。她表示，真實記錄自己和周遭的人與事並非難事，人人可為。

具有深厚的新聞記者背景，邱瀟君從台灣來美後轉行地產業。她表示，真正重新拿筆寫作是在2023年，因為自己和身邊的很多人與事，不寫就沒了，還有那些不再能夠說話的人與事，需要有人幫助他們記錄下來，還原歷史與真實。

她表示，移民從一片土地轉到另一片土地，各種辛苦和壓力，很多時候比生活在原生國更有厚度，尤其是嬰兒潮世代的華人移民，父母們經歷戰爭逃亡，自己移民，創業失敗與成功，異國孩子的教育等大時代變遷， 「如果我們不寫，兩百年以後看到的只是數字，我們用文字記錄下來，讓後人能夠看到故事」。

她笑言自己的報告文學每年得獎是運氣好，但筆下的紀錄，無不是時代和社會的真實。她2025年寫了洛杉磯大火，31個生命在大火中喪生，包括一個糖尿病的爸爸和他31歲的殘疾兒子，大火蔓延鄰居四處逃命，他和兒子堅信消防車會來救援，但他們沒有等到；一位來自英國的網紅，雙腳不便無法逃生，當母親找到消防員求助時，兒子已被大火吞噬，「他們都不再能說話，我們用筆把他們記錄下來，大家才知道他們的故事」。邱瀟君近年的紀實文學，還包括流浪者的故事和2023年蒙特利公園市舞星舞社的槍殺慘案。

移民 洛杉磯 華人

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