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抓住奧運政府項目商機 認證、合規成關鍵

記者張宏／洛杉磯報導
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Wendy王（粉衣者）帶領嘉賓到巴黎貝甜攤位品嚐。（記者張宏／攝影）
Wendy王（粉衣者）帶領嘉賓到巴黎貝甜攤位品嚐。（記者張宏／攝影）

2028年奧運會進入兩年倒計時，南加華人企業主是否做好迎接這份商機的準備？加州共享未來（Calidornia Dream for All）12日在聖蓋博市舉辦「全球品牌生態與產業合作峰會」，幫助華人企業了解獲得政府項目的方法。主辦方Wendy王表示，獲得政府項目有一點很重要，且常被華人忽略。

Wendy王表示，美國最大且最穩定的商業渠道之一，是政府與公共類型的商業機會，它不僅包括市政府專案與基礎建設，還包括公共服務，以及奧運會、超級盃、世界盃這類全球性賽事的項目機會。針對奧運會的企業競標，早在一年半前就已開始，其中75%是一般企業／大型企業競爭，另外25%集中在小型企業和少數族裔企業，對多數華人企業來說，真正機會在這25%裡。但很多華人企業並沒有做好準備，許多沒有拿到任何政府認證。

這裡說的政府認證，不只所謂的一張證書，而是一整套認證體系。如少數族裔企業、小型企業、弱勢企業和女性企業，沒有這些認證，基本沒有機會進入25%的名額池。少數族裔和弱勢群體企業本身在某些項目中標機率會更高，關鍵在認證數量的多寡。

她說，奧運會在建築、物流、食品供應、安全科技、民營物業等多個領域有大量招商需求，但這些機會不是隨便開放，而是結構化、分層且高度篩選的。進入政府採購體系的第一步，是完成官方工商與企業合規流程。註冊一家公司並不代表已具備LLC或政府項目投標能力。在能參與投標前，企業需要一個合法的美國公司主體，包括公司註冊、稅號及清晰的股權與營運結構。說到營運結構，華人企業在填寫公司章程和營運協議文件時要特別注意，要找有寫過類似政府投標或大型合約結構的律師協助處理。

企業還必須具備專業公司形象、網站及公司簡介，企業網站要做得清楚、清晰，要讓政府看得懂。

政府採購與零售體系高級顧問Gilbert Buchanan表示，奧運會很多環節都能找到商機，關鍵是為客戶解決「痛點」，痛點可分三類，時間、金錢和資源。他的工作是協助大家進入「準備完成」的狀態，一些人可能覺得已準備好，因為已在賺錢，但他所說的「準備好」，是指合約等級的準備，這和一般商業交易是完全不同層級。

加州眾議員Mark Gonzalez的代表頒發賀狀，兩次榮獲艾美獎的資深媒體人Elsa Ramon和七次艾美獎得主的資深電視製作人Eddie Barber也分享其經歷和經驗，蒙市市長楊安立及京東物流、巴黎貝甜、風雷國際物流、蒙市Courtyard酒店等商家參與活動。

Wendy王（右）希望借助這次活動幫助企業了解更多政府項目資訊。（Wendy王提...
Wendy王（右）希望借助這次活動幫助企業了解更多政府項目資訊。（Wendy王提供）

加州共享未來（Calidornia Dream for All）12日在聖蓋博市...
加州共享未來（Calidornia Dream for All）12日在聖蓋博市舉辦「全球品牌生態與產業合作峰會」，幫助華人企業了解獲得政府項目的技巧。（記者張宏／攝影）

「全球品牌生態與產業合作峰會」代表在活動現場交流。（記者張宏／攝影）
「全球品牌生態與產業合作峰會」代表在活動現場交流。（記者張宏／攝影）

Wendy王（左一）和奧運游泳冠軍John Naber（右二）等在活動現場交流。...
Wendy王（左一）和奧運游泳冠軍John Naber（右二）等在活動現場交流。（記者張宏／攝影）

加州共享未來（Calidornia Dream for All）12日在聖蓋博市...
加州共享未來（Calidornia Dream for All）12日在聖蓋博市舉辦「全球品牌生態與產業合作峰會」，幫助華人企業了解獲得政府項目的技巧。（Wendy王提供）

加州眾議員Mark Gonzalez的代表為論壇代表發賀狀。（Wendy王提供）
加州眾議員Mark Gonzalez的代表為論壇代表發賀狀。（Wendy王提供）

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