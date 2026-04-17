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教育、交通與生活成本惡化 洛縣生活品質陷新低

洛杉磯訊
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洛杉磯加大15日舉辦UCLA Luskin Summit，發布報告顯示，洛杉磯縣...
洛杉磯加大15日舉辦UCLA Luskin Summit，發布報告顯示，洛杉磯縣居民對自身生活品質的滿意度，已降至11年來的最低點。（示意圖取自unsplash）

洛杉磯加大（UCLA）15日舉辦論壇並發布報告，洛杉磯縣居民對生活品質的滿意度，已降至11年來的最低點。調查中評分最低的領域包括教育、交通與生活成本。

據NBC電視台報導，UCLA的「洛杉磯縣生活品質指數」已進行11年，2026年的調查顯示，整體得分降至歷史新低的52分。在九項評估類別中，有六項跌至歷史最低水準，另有八項較去年出現下滑。「生活品質指數」是基於2026年3月對1400縣居民進行的調查，誤差範圍為2.6%。

洛杉磯加大Luskin公共關係學院每年都會就各項議題詢問洛縣居民的滿意度。主持這項調查的Zev Yaroslavsky在聲明中表示：「自新冠疫情高峰以來，洛杉磯縣居民對生活品質的評價持續下滑。洛縣在過去五年經歷許多挑戰：疫情、生活成本上升、移民執法，以及艾塔迪那與寶馬山野火，影響生活各層面。」

調查中評分最低的領域包括教育、交通與生活成本，這些項目均出現明顯下降，並持續被居民列為最關切問題。

調查指出，圍繞移民執法的焦慮情緒，在社區中普遍存在。近三分之一的受訪者（31%）表示，他們擔心自己或身邊的人可能被遣返。約30%的人則表示，認識有人因執法行動而失去收入，或因害怕而不敢出門。

2025年野火帶來的持續經濟衝擊，也是另一項主要關切。超過四分之一居民（26%）表示，火災直接影響收入，約五分之一的人則指出，他們的財務狀況，尚未完全恢復。對災後重建與恢復工作的看法，多數民眾持負面態度，有56%的居民對地方政府的應對與重建進度表示不滿。

儘管面臨諸多挑戰，仍有略高於半數的受訪者（53%）表示，對在洛杉磯縣的個人經濟前景保持樂觀。

洛杉磯 UCLA 洛縣

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