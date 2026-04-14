錯看一字 夫婦買房被詐幾十萬美元

因誤看郵件，買家把幾十萬美元的首款轉帳至詐騙者帳戶。（示意圖取自Unsplash.com）

南加州 一對夫婦最近遭遇抵押貸款 詐騙，他們購置房產支付首款期間，曾收到一封看似來自經紀人的郵件，但沒有發現郵件地址中有一個拼字不同，導致他們把幾十萬美元的頭款轉帳到詐騙者的帳戶。不過與大多數詐騙案中追回款項無望不同，因為及時報警，在警方的幫助下，當事人最終追回約90%的損失。

據洛杉磯 ABC7等媒體綜合報導，這對夫婦要求只透露他們的名字，分別是Lynette和Scott。兩人表示，案發時正準備支付房屋首付，他們一直通過電子郵件與抵押貸款經紀人聯繫，期間，突然收到一封看似來自經紀人的郵件，但寄件者的電子郵件地址中有一個拼字與他們以為的不同。

Scott表示，「這封郵件的內容，與我們之前與該公司往來的所有郵件一模一樣，郵件地址除了一個字母的拼寫有異之外，其他都完全相同。」Lynette指出，這封郵件的寄件者地址不是「escrow.com」，而是「escrovv.com」，用兩個V取代W。

但夫婦倆當時沒有注意到這個細微差別，他們按照郵件指示完成幾十萬美元的轉帳，之後與經紀人再次確認，卻被告知並未收到任何款項。Lynette表示，直到那一刻才意識到，上當受騙的事竟然真的發生在自己身上。Scott補充道，「我們自認為具備一定的技術知識，但那一刻完全不知所措。我們只能停下來祈禱，然後馬上報警。」

橙縣擁有南加州為數不多的網路犯罪調查部門之一，橙縣警局Don Barnes表示，在此類網路詐騙案件中，時間至關重要。「愈早發現並立即採取行動，就愈關鍵。一旦超過72小時，追回損失的可能性幾乎為零。」

據聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）稱，涉及住房融資的網路詐騙種類繁多，其中包括商業郵件詐騙（Business Email Compromise，簡稱BEC），此案中的當事人就遭遇這種詐騙。此類詐騙中，犯罪者通過偽造或入侵郵箱，冒充金融機構或中介，誘騙受害者匯款或洩露敏感資訊。

橙縣警局調查人員表示，他們成功追蹤到Lynette和Scott夫婦被騙錢款的去向。幾個月後，這對夫婦最終追回約90%的損失。Scott指出，「大約10%的資金被兌換成比特幣，這部分錢徹底沒了，但能拿回近90%的資金，簡直像做夢一樣。」

全美抵押貸款經紀人協會（National Association of Mortgage Brokers）建議客戶採取預防措施，避免潛在的詐騙，例如致電相關機構並仔細核實任何資訊或要求。「匯款前，務必拿起電話，致電抵押貸款經紀人或房地產經紀人，核實相關信息。」