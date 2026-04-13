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遊民自建小木房 150元助同伴成家

編譯組/綜合報導
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一名露宿街頭的男子為改善生活品質，打造了一座精緻的木造小房，現在他更將這項技能發...
一名露宿街頭的男子為改善生活品質，打造了一座精緻的木造小房，現在他更將這項技能發展成副業，以150美元出售給其他街友。（示意圖由Chatgpt製作）

洛杉磯NBC 4新聞網報導，一名露宿街頭的男子為改善生活品質，親手打造了一座精緻的木造小房，現在他更將這項技能發展成副業，以低廉的價格為其他街友提供同樣的避風港。

梅德拉諾（Osvaldo Medrano）的住所由廢木材拼接而成，屋頂則覆蓋金屬片，門口甚至還打理了一個小花園。對梅德拉諾而言，維持房屋的清潔與體面，是他生活中最重要的事。

「我試著維持以前住公寓時的原則：保持乾淨、東西井然有序、只留必需品，絕不囤積雜物，」梅德拉諾說。他表示，當困境迫使他流落街頭時，他選擇遠離擁擠的帳篷區，自行搭建了這座小房。屋內空間規劃明確，除了有專屬的盥洗空間，臥室區還擺放了床鋪與電視。

梅德拉諾透露，附近一家企業的負責人善心地允許他使用店內的電力與水來維持衛生，他會前往幾個街區外的水龍頭接水，再用提桶運回住所。

梅德拉諾平時以清理倉庫維生，但自從成功自建房屋後，他意外開啟了「小房事業」。目前在史丹佛街（Stanford Street）上，就有兩座由他操刀的作品。

「很多人路過看到我的房子，都說他們也想要一間，」梅德拉諾分享道。「有一次我正在做一間裝有輪子的移動式小屋，一位女士路過看到便說：『我想要那一間』，她當場付了100美元定金，我就幫她完成了。」

目前梅德拉諾以每座150美元的價格出售這些小屋，至今已累計售出六座。

梅德拉諾指出，許多街友不願前往收容所，是因為不喜歡被規矩束縛，因此他認為這些木造小房是替代帳篷與收容所的極佳選擇。

他表示：「收容所有很多規定。但在街上，大家能維持原本的生活方式，只是住進了不同的空間。」他強調，有了這些小屋，街友們不必再窩在用垃圾袋、塑膠布或碎布搭建的簡陋帳篷裡，能過上更有尊嚴的生活。

遊民 洛杉磯

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