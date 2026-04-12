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天普市續約農夫市集 維持周日營運機制

洛杉磯訊
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天普市農夫市集長期營運，每周日吸引民眾前往選購新鮮農產品。（取自天普市農夫市集臉...
天普市農夫市集長期營運，每周日吸引民眾前往選購新鮮農產品。（取自天普市農夫市集臉書）

為延續社區農夫市集營運，天普市議會通過與營運商Gretchen Sterling的服務合約第二次修正案，將市集經營期限再延長一年至2027年4月6日。

根據市府資料，天普市自2011年起與Sterling合作設立農夫市集，期間多次續約與修訂，以維持穩定營運並提升服務品質。市議會2024年3月6日通過最新服務合約，原訂期限至2025年4月6日，並附帶三次一年期延長選項；其後於2025年4月批准首次展延至2026年4月6日。

此次通過的第二次修正案，為三次延長選項中的第二次，將營運期限自2026年4月6日延至2027年4月6日，尚餘一次一年期延長空間，其餘合約條款維持不變。

市府指出，農夫市集自設立以來，每周日於市政廳停車場舉行，時間為上午7時30分至中午12時30分，已成為社區固定活動之一。

營運方Gretchen Sterling擁有超過45年農夫市集經營經驗，服務範圍涵蓋聖蓋博谷多個城市，包括格蘭岱、蒙羅維亞（Monrovia）、蒙特羅斯（Montrose）及巴沙迪那等地。依合約規定，營運方負責申請各項必要許可，市府則透過官方媒體及Las Tunas Drive設置橫幅協助宣傳，並按季收取市集總收入30%作為分成。市府表示，此次延長合約有助持續推動提升社區生活品質目標。該案對2025至2026財政年度預算無影響，相關宣傳費已納入營運支出，並將於2026至2027年度編列足額經費支應。

天普

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