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助小型食品合法創業 洛縣推微型家庭廚房計畫

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洛杉磯縣推動「微型家庭廚房營運」計畫，鼓勵居民在自家廚房合法創業，將料理轉化為商...
洛杉磯縣推動「微型家庭廚房營運」計畫，鼓勵居民在自家廚房合法創業，將料理轉化為商機。（洛縣公共衛生局提供）

洛杉磯縣公共衛生局聯合縣經濟機會局（DEO）及縣政委員米歇爾（Holly J. Mitchell），9日在沃特金斯公園（Ted Watkins Park）舉辦一站式資源活動，協助有意創業或拓展小型餐飲業的居民，了解「微型家庭廚房營運」（MEHKO）及「小型移動食品營運」（CMFO）計畫。

MEHKO計畫獲洛縣政委員會授權推動，允許居民在自家廚房合法經營小規模餐飲業，目的在擴大經濟機會，同時落實食品安全規範，維護公共衛生。

米歇爾表示，長期以來，不少具備餐飲專長的創業者，受限於高昂成本與複雜法規，難以進入正規市場；透過這兩項計畫，居民得以在合法、安全環境中，將廚藝轉化為實質事業。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，確保居民取得創業所需工具、資訊與支援，是促進社區健康的重要一環。她指出，MEHKO計畫提供清晰的合規營運途徑，並結合正確食品處理教育，有助預防疾病、保障民眾健康。

活動現場，經濟機會局展示CMFO流動攤車設備，讓參與者實地了解合法街頭攤販與移動餐飲所需條件；並透過縣府贊助抽獎，贈送一輛餐車。洛縣經濟機會局局長盧比安科（Kelly LoBianco）表示，小型餐飲業是許多居民邁向創業與經濟流動的重要起點，縣府將持續把資源、技術支援及設備帶入社區，協助建立可長期營運的合規事業。

公共衛生局表示，迄今已舉辦數十場MEHKO工作坊，累計收到逾500件申請，截至2026年4月已核發319張許可證。

此外，食源性疾病仍為重大公共衛生議題，全美每年約有4800萬人受影響。縣府指出，透過將業者納入管理體系，可強化食品安全作業，降低疾病風險。今年公共衛生周主題為「準備好了．出發．行動」（Ready. Set. Action.），強調採取行動改善社區健康的重要性。

相關計畫資訊可查詢洛縣公共衛生局官網http://publichealth.lacounty.gov/。

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